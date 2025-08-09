帶尿袋飛中國須有3C認證　自查這兩個必備條件　滿足即可順利上機

近期，中國民用航空局（民航局）發佈的一則關於尿袋（充電寶、流動電池）的新規引發了廣泛關注。自6月28日起，禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的尿袋乘坐境內航班。



這一規定的出台，讓不少習慣出門攜帶尿袋的旅客感到措手不及，機場安檢處也時常出現因尿袋不合規而被攔下的情況。那麼，究竟怎樣才能讓尿袋順利帶上飛機呢？在新規之下，旅客又該如何應對？本文將為你詳細解讀。

新規出台：保障航空安全的必然之舉

今年以來，全球民航發生多起由旅客攜帶尿袋引發的不安全事件。1月28日，一架釜山航空的飛機由於旅客行李中的尿袋引發火災事故，致使飛機行李架燒穿，機體嚴重受損。3月20日，香港航空一架杭州飛往香港的飛機，行李架中的尿袋燃燒導致行李架起火，後航班備降至福州長樂機場。截至目前，2025年中國民航已發生15起旅客尿袋起火冒煙的事件，給航空安全和旅客生命財產造成了嚴重威脅。

尿袋中含有的鋰電池具有固有的危險性。鋰電池一旦受到外部因素干擾，如高溫、擠壓、碰撞等，極易引發內部短路，進而產生大量熱量。當熱量積累到一定程度，可能引發電池的熱失控，導致起火、爆炸，且過程具有起火快、威力大、撲滅難等特點。而市場上尿袋的質量參差不齊，一些假冒偽劣的尿袋內部電池的電解液質量差、隔膜性能不佳，容易出現漏液、短路等問題，有的甚至缺乏有效的過充、過放、短路保護功能，在使用時存在較大安全隱患。

在這樣的背景下，民航局發佈緊急通知，禁止不符合規定的尿袋登機，這是按照中國現有相關法律要求，對航空運輸安全隱患的「零容忍」體現。

帶上飛機的條件：3C標識與容量「雙達標」

3C標識：質量的關鍵准入標誌

3C認證，即中國強制性產品認證（ChinaCompulsoryCertification），是中國為保護消費者人身安全、國家安全及環境，依法實施的強制性市場準入制度。自2023年8月1日起，鋰離子電池和電池組、移動電源（尿袋）被納入3C認證目錄，根據規定，自2024年8月1日起，未獲得3C認證證書和標註認證標識的產品，不得出廠、銷售、進口或者在其他經營活動中使用。

這意味着，對於生產日期在2024年8月1日之後的尿袋，合規產品都必須要有3C標誌。在查看尿袋的3C標識時，要確保尿袋本體上有清晰的白底黑圖案的3C標識。同時，還可登錄品牌官網或者中國質量認證中心官網進行驗真，以辨別標識的真偽。如果尿袋沒有3C標識，或者3C標識不清晰、無法辨認，都將無法通過安檢帶上飛機。

需要注意的是，一些在2024年8月1日之前就已上市的尿袋，即便很多是知名品牌產品，可能也沒有3C標識，根據民航局新規，這類產品同樣不被允許帶上境內航班。

容量規定：嚴守安全電量範圍

除了3C標識外，尿袋的容量也有嚴格規定。根據《關於民航旅客攜帶「充電寶」乘機規定的公告》：尿袋只能在手提行李中攜帶或隨身攜帶，嚴禁在托運行李中攜帶。

尿袋額定能量不超過100Wh，無需航空公司批准即可攜帶；額定能量超過100Wh但不超過160Wh，經航空公司批准後方可攜帶，但每名旅客不得攜帶超過兩個尿袋；嚴禁攜帶額定能量超過160Wh的尿袋，嚴禁攜帶未標明額定能量同時也未能通過標註的其他參數計算得出額定能量的尿袋。

那麼，如何計算尿袋的額定能量呢？一般來說，尿袋上會標明電池容量，單位通常為毫安時（mAh）。將毫安時換算為瓦時（Wh）的公式為：Wh=mAhx電壓÷1000。常見的尿袋電壓為3.7V或5V，以一款容量為20000mAh、電壓為5V的尿袋為例，其額定能量為20000x5÷1000=100Wh，剛好在無需航空公司批准可攜帶的範圍內。

應對之策：提前自查與機場處理方式

提前自查：確保出行順暢

為了避免在機場安檢時因尿袋問題耽誤行程，旅客在出行前應提前對攜帶的尿袋進行自查。一看3C標識，如前文所述，確認是否有清晰可辨且真實有效的3C標識；二算容量，通過上述公式計算尿袋的額定能量，判斷是否符合規定；三查狀態，檢查尿袋是否有變形、鼓包、漏液等異常情況，以及查看尿袋的可循環使用標識，若使用超過該年限，意味着尿袋可能會因為老化等原因存在安全隱患，也不建議攜帶登機。

機場處理：多種選擇解決難題

如果在安檢時發現尿袋無法通過，旅客也不必過於着急。目前，全國多家機場都為旅客提供了相應的處理方式。

一些機場設置了「尿袋臨時託管所」，例如北京首都機場，針對在安檢環節查驗的不合規尿袋，旅客可選擇交由送行人員帶回，或通過現場快遞郵寄，也可通過北京首都機場進行暫存，暫存期為7天，暫存期間旅客需自行取回，期滿未領取視為自棄，暫存點分別位於T3旅客服務中心和T2旅客服務中心。

北京大興機場在國內出發安檢區外快遞點可以進行郵寄，也可以辦理暫存手續。上海浦東機場、上海虹橋機場、深圳寶安機場、合肥新橋機場均提供為期七天的暫存服務。杭州蕭山機場5伏電壓2萬毫安容量以下的尿袋可暫存10天，同時提供郵寄服務。廈門高崎機場則提供一個月的免費暫存服務。此外，多家機場表示，對於逾期未領取的尿袋將視為自動放棄，機場會統一處理或銷燬。

在這個尿袋新規實施的時期，旅客們需要對自己攜帶的尿袋多一份關注和了解。無論是為了保障航空安全，還是確保自身出行的順利，提前做好準備，遵守相關規定，都是十分必要的。希望通過本文的介紹，大家都能清楚知曉如何讓尿袋順利伴你登機，開啟愉快的旅程。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】