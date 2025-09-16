不是新聞8分鐘｜疑督導員勁舞AI片瘋傳｜索正價單被拒 乘客報警

乘客搭的士狂響咹 司機「零反應」

作為乘客，不應隨便亂動車上裝置。網上流傳影片，有金髮女子乘坐的士時，疑不滿前方私家車司機駕駛方式，竟於的士行駛期間俯身到前座，伸手擅自按動司機軚盤的「響咹」裝置，前前後後共按了11下，其間不斷破口大罵前方私家車司機，並聽到乘客座有另兩名男女發出笑聲。不過的士司機全程未有制止金髮女子行為，任由女子按「響咹」。

搭85折的索正價單被拒 乘客報警下場慘

乘搭八五折的士領取收據問題常惹爭議。有的士司機於社交平台發布「車CAM（行車記錄器）」影片，指有乘客以八五折價錢乘坐的士，到埗後要求列印收據。司機解釋八五折無法列印「正價收據」，惟乘客堅持要司機列印「法定收據」，「賴死唔走」，最終要報警處理，而乘客下場比原本只需支付車資更「慘」。

「地鐵跑酷」飛越女子頭頂 港男捱轟

旅客來港時蹲在地上問題常惹熱議。近日就有港男在港鐵站月台發現1名女子蹲在地上，他不滿對方阻礙他人行走，疑似於對方頭頂跳過，並拍攝片段分享到社交平台，揶揄似是玩「subway surfers（地鐵跑酷）」真人版遊戲，但不滿稱「個障礙有啲黑人憎」。

勁舞「督導員」 網民斥AI片：博拉？

交通督導員於抄牌現場的街頭跳舞？本港網絡瘋傳1段影片，見到穿上疑似交通督導員制服的女子，在停泊車輛的路旁大搖大擺跳舞，上載影片的網民留言「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。

抖音男欠$19萬隧道費走數

欠罰款不還錢，該被如此重罰？本港網絡瘋傳圖片，指有男子於抖音（Douyin／TikTok）公開表示，在香港因欠交隧道費近6,000元，而因被罰款逾19萬元，整張罰單索款近20萬元。但他沒有支付罰款，而是走回內地成都，揶揄「香港生活真的便宜」、「驚不驚喜」

手機「遇難」報警 警員：唔會搵命博！

跌手機召警到場協助撿，是否有浪費警力之嫌？網上流傳影片，有年輕女子於太平山頂觀賞風景時，其iPhone手機不慎掉落山下，報警求助後，有3名警員到場，當中1名警員用欄杆輔助從步道爬下去幫忙撿手機。其間在步道上的警員不斷向年輕女子及拍片的同行男子說教，指2人不應報警找警員幫忙撿手機，「（我哋）唔會搵條命同你博㗎」、「我哋都打份工㗎咋，其實應該唔同你執㗎」。

教室爆屎渠 女生糞水淋身崩潰

杭州市的中國美術學院良渚校區天花板爆屎渠，水管破裂後糞水傾瀉而下，當時僅一名女學生在教室做作業，她突遭糞水從頭淋下，全身浸濕。她只能脫下鞋子赤腳站在糞水中「我不該坐這裡，現在怎麼辦？」，哭喊場面令人心酸。

廣州地鐵變比武場 旁邊女生誤成焦點

地鐵人多擠迫，乘搭時理應互諒互讓，切勿爭執動手！本港網絡瘋傳1段影片，指廣州地鐵車廂疑有港人爭執，其間大叔突然掌摑阿伯令衝突升級。阿伯被打後即施展連環拳反擊，雙方再起「穿心腿」互踢，大叔更想追打阿伯，要4至5名乘客合力制止。雙方被分隔後，隔空叫囂，阿伯表示「佢叫我去死啊嘛！」，阿叔則大喝「你個冚家X，同我講嘢？」，影片最後大叔離開該節車廂，雙方衝突暫時平息。

土耳其棕熊 食太多胃痛要照CT

土耳其一隻棕熊因近日「吃太多水果」出現胃痛，被緊急送往獸醫學院治療，甚至還接受電腦斷層檢查。