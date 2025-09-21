樺加沙後連環打風？歐美料10月1日颱風逼港+路徑　3大AI這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／樺加沙／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】又連環打風？超強颱風樺加沙本星期襲港，但下星期繼續「風接風」？傳統的美國全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，樺加沙本周後期遠離香港後，下星期會再有1個巨型熱帶氣旋影響南海。



其中ECMWF預測，該熱帶氣旋會在9月28日至9月30日（星期日至星期二）向北移動逼近廣東沿岸，但到10月1日（星期三）會突然90度轉彎往西面移動，在香港南面極近距離掠過，並在香港西面登陸。



ECMWF預測，該熱帶氣旋會在9月28日至9月30日（星期日至星期二）向北移動逼近廣東沿岸，但到10月1日（星期三）會突然90度轉彎往西面移動，在香港南面極近距離掠過，並在香港西面登陸。（ECMWF／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

GFS則預測，該熱帶氣旋會往西北方向移動，掠過海南島在越南登陸，與香港距離較ECMWF預測的遠。



GFS則預測，該熱帶氣旋會往西北方向移動，掠過海南島在越南登陸。（GFS／Windy.com）

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測10月1日再有颱風逼港 3大AI這樣預測

風烏AI天氣模型及盤古AI天氣模型也預測，樺加沙遠離香港後，會再有熱帶氣旋進入南海逼近香港，但路徑及影響香港時間與歐美模式預測略有不同。

風烏AI預測，會有1個巨型熱帶氣旋於10月1日至10月2日（星期三至星期四）進入南海，隨後往西北方向移動，10月4日（星期六）進入香港400公里並在南邊近距離掠過，10月5日（星期日）在香港西面登陸。

風烏AI預測，會有1個巨型熱帶氣旋於10月1日至10月2日（星期三至星期四）進入南海，隨後往西北方向移動，10月4日（星期六）進入香港400公里並在南邊近距離掠過，10月5日（星期日）在香港西面登陸。（風烏AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI預測，會有1個巨型熱帶氣旋於10月2日至10月3日（星期四至星期五）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，10月4日至10月5日（星期六至星期日）進入香港400公里範圍，之後轉向西面移動吹向海南島。

伏羲AI則暫未有相關預測。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI預測，會有1個巨型熱帶氣旋於10月2日至10月3日（星期四至星期五）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北方向移動，10月4日至10月5日（星期六至星期日）進入香港400公里範圍，之後轉向西面移動吹向海南島。（盤古AI天氣模式）

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI暫未有相關預測。（伏羲AI天氣模式）

不過，目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，受其外圍下沉氣流影響，星期一至星期二初時廣東沿岸天氣酷熱；預料樺加沙會在星期二逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，星期二稍後該區天氣開始轉壞，風勢顯著增強，星期三有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪；隨着樺加沙遠離，本星期後期驟雨逐漸減少；此外，一道廣闊低壓槽會在本星期後期為南海中北部至菲律賓東部帶來不穩定天氣。

（天文台九天天氣預報）

根據天文台九天天氣預報，本星期及下星期多天有驟雨，氣溫25°C至34°C，下星期暫時最高吹5級風。