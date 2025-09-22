不是新聞8分鐘｜南亞漢vs送貨員咆哮互兇｜阿婆揮拐杖逼讓座

寶馬車主涉「偷電」被公審

明目張膽「偷電」？有港女於網上發文公審1名寶馬BMW電動車車主，涉在停車場拔走的士「大黃蜂愛心車隊」的充電線，偷用車隊月租充電位，她氣憤得印紙放在車頭大罵寶馬車主，警告「上硬網呀同你講」。

啟德豪宅區驚現「廣場舞」

廣場舞進駐啟德豪宅區？本港網絡瘋傳1段影片，指新鴻基地產（新地）啟德豪宅天璽‧天對出空地，深夜有多名大媽用揚聲器（喇叭）大聲播放音樂並跳廣場舞，大幅度擺動身體，有不少人坐在旁邊座椅觀看。

《入樽》聖地關閉唯一廁所釀「災難」

如果你是一個90後、甚至00後，大概率聽過一句經典台詞：「教練，我想打籃球！」

阿婆揮拐杖逼讓座

港鐵座位有限，就算長者都不應使用暴力逼人讓座。有港女於社交平台發布影片，指乘搭港鐵時有1名阿婆揮動拐杖呼喝要求乘客讓座，由於態度惡劣沒人讓座，阿婆竟強行坐下逼走其旁邊小朋友，還不斷用拐杖篤她及「批肘」推撞她。港女本想忍讓，惟阿婆變本加厲，她忍無可忍與對方理論，詎料阿婆反而理直氣壯地指摘「你咁後生都唔讓個位畀老人家坐」。最終有男女乘客看不過眼，幫忙樓主「圍攻」阿婆，機智1句令阿婆急步離開車廂，結束一場鬧劇。港女對於有人發聲助陣表示感恩，「好感激遇到正義嘅你哋」。

港女指阿伯非禮逼下車：全車人陪你

乘搭港鐵遇上糾紛要如何處理？本港網絡瘋傳影片，指港鐵旺角站車廂內，有阿伯被指非禮女生，遭2名女子擋着車門喝罵並要求下車和報警，列車因此暫時停駛。職員到場後，阿伯堅持自己沒有非禮，拒絕下車，2名女子不滿怒斥「一係（你）落嚟！一係全車人同你一齊」、「你好唔好意思啊，70、80歲人鹹濕個𡃁妹」，隨後有多名男乘客「加入」圍罵老伯「落唔X落啊，X你老X！」、「唔出去揼X你啊」。最終老伯跟着職員下車，但仍堅稱自己沒有非禮。

南亞漢vs送貨員咆哮互兇

無論何事爭執，也不應動手。本港網絡瘋傳1段影片，指香港深夜街頭有疑似南亞裔男子與1名男送貨員因事爭執，男送貨員挑釁「嚟啊！」，南亞漢則向送貨員咆哮及作狀「批肘」。2人爭執期間，疑似南亞漢的港女妻子一直奮力制止，嘗試拉開丈夫並聲嘶力竭叫丈夫「冷靜」，即使被丈夫推開，妻子仍沒放棄，最終在另1名高大送貨員幫忙調停下，南亞漢終冷靜下來。

老鼠激戰街頭 網民笑爆勸交

老鼠愛夜間出沒活動，有網民拍下兩隻老鼠，在夜闌人靜的美孚街頭，當附近所有店鋪已關門，將店舖前的空地變成擂台，發生激烈肢體碰撞，埋身肉博噬咬「打成一片」，一時難分勝負。影片瞬間在網上瘋傳，有網民笑住勸交：「女死女還在！」、「報警」。

駕玩具車買思樂冰涉醉駕

加拿大一名男子想買一杯思樂冰，又懶得開車，於是向室友小孩借了一輛粉紅玩具吉普車上路，豈料竟引來警察開單，搞笑畫面曝光引發熱議。

遲到因為「等香蕉過馬路」？

打工仔上班遲到有各種理由，但如果有下屬這樣回應，會覺得憤怒還是好笑呢？網上瘋傳一段「車cam（行車記錄儀）」影片，拍下公路上的車輛突然被截停，原來有香蕉要「過馬路」，車輛要讓路給運送香蕉，情況十分有趣。影片近日被瘋傳，有網民笑言「要遲到了，好蕉綠」、「想着怎麼跟老闆解釋想到蕉頭爛額」。