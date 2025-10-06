劏客？內地女食$596西貢海鮮餐　埋單竟變$800　斥2宗罪：被坑了

【西貢／海鮮餐／十一黃金週／內地客】這樣是「劏客」還是正常情況？國慶十一黃金周大批內地旅客來港，但感受未必人人如意。有內地女於小紅書發相發文，指她們一行2人到西貢吃298元1人的海鮮餐，結果加上一些「另外收費」，埋單共需約800元，當中2個問題更令她大感不滿，質疑是否「劏客」，「天呐，我剛在西貢吃海鮮，感覺被坑了呀」。



帖文引來內地及香港網民熱議，有人認為樓主確實「被坑」，「西貢專坑遊客」、「這種餐廳都是賺遊客錢的，本地人不會去的」；但也有不少網民認為收費合理，「這個價格不貴，正常價放心」、「其實套餐價錢合理，街市自己買料煮也不便宜」、「正常吧，海鮮這玩意真的愈多人吃愈化算」。



有內地女於小紅書發相發文，指她們一行2人到西貢吃298元1人的海鮮餐，結果加上一些「另外收費」，埋單共需約800元。（資料圖片）

國慶十一黃金周大批內地旅客來港「嘗鮮」。有內地女於小紅書以「我是不是被坑了，花800吃這幾個在西貢」為題發文，疑惑自己在西貢吃海鮮餐時是否「被劏」，「天呐，我剛在西貢吃海鮮，感覺被坑了呀，有沒有本地人跟我說說」。

內地女2人食596元海鮮套餐 連「升級收費」埋單800元

樓主指出，她與朋友一行2人在西貢某中式海鮮餐館，分別叫了298元1個人的海鮮套餐，單以套餐計共596元，惟連同2項「升級收費」，埋單增至約800元，「298一個人的套餐，我們2個人，點了2個298套餐，可以選4個海鮮，贈送一個青菜，一份糖水，炒蟹，水煮蝦，波龍（美洲螯龍蝦，單加$100，是一人一半的，如果不加錢就是切塊的），清蒸魚（單獨加$100升級石斑魚）」，直呼「啊啊啊」。

樓主的海鮮套餐包括這些海鮮。（小紅書）

不滿餐廳沒說2件事：感覺被坑了

樓主又不滿餐廳菜單沒有標明食物「份量」和「品種」，「我以為炒蟹應該是2隻，結果只有1隻蟹， 點了2人份套餐呀」，故質疑是否「被坑」。

樓主質疑自己是可「被坑」。（AI生成圖片）

不過樓主對餐廳食物味道感到滿意，又憶述與店員溝通問題，「說普通話聽不懂，害我只能說英語。後面來了一個年輕服務員會說普通話。但整體還算新鮮」。

樓主不滿餐廳菜單沒有標明食物「份量」和「品種」。（小紅書）

兩地網民激辯：劏遊客 vs 正常價

帖文引來內地及香港網民熱議，有人認為樓主的確「被劏」，「應該是有點被坑了」、「西貢專坑遊客」、「啊！那是坑的吧……兩份一人套餐只有一隻螃蟹，你問她，如果一份一人套餐是半隻蟹？ 不過這種餐廳都是賺遊客錢的，本地人不會去的」。

但也有網民認為餐廳收費正常，「這個價格不貴，正常價放心」、「其實套餐價錢合理，街市自己買料煮也不便宜」、「貴是貴的，但本地人也是這個價，所以不算坑」、「人家明碼實價，每道菜都寫著價格，味道也不錯，有什麼坑啊」、「兩人餐就是按兩個人的份量，十人餐的話難道會理解成十隻蟹嗎？」、「正常吧，海鮮這玩意真的愈多人吃愈化算」。

樓主其後回覆留言表示，「哈哈，感謝大家科普哈，這個價格在香港西貢是正常的」。