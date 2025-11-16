下星期又有風？AI預測颱風入南海大轉彎+奇特路徑　歐美這樣預測

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／天琴／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】下星期又有颱風生成？風烏AI及盤古AI等多個天氣模式預測，下星期會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動，但隨後會大轉彎，路徑奇特。



至於傳統的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS），則有不同預測。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



下星期又有颱風生成？（網絡圖片）

AI預測再有颱風入南海

11月底還會打風？風烏AI預測，11月23日至11月25日（下星期日至星期二）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動，但11月28日至11月29日（下星期五至星期六）會90度大轉彎往西南方向移動，靠近越南。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測，11月24日至11月26日（下星期一至三）會有1個熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，之後往西北方向移動靠近越南，逐漸減弱。

伏羲AI則預測會有氣流擾動，強度與風烏AI及盤古AI預測的不同。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI預測會有氣流擾動，強度與風烏AI及盤古AI預測的不同。（伏羲AI天氣模式）

歐美這樣預測

至於傳統GFS和ECMWF，暫未見有相關預測。

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統GFS暫未見有相關預測。（GFS／Windy.com）

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統ECMWF暫未見有相關預測。（ECMWF／Windy.com）

天文台暫未有預測

本港天文台暫未有相關預測。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一道冷鋒會在11月17日晚上至星期二初時橫過廣東沿岸，受隨後的強烈東北季候風及一道廣闊雲帶影響，本星期中期該區風勢頗大，天氣顯著轉涼，內陸地區寒冷；預料廣闊雲帶會在本星期後期轉薄，同時東北季候風亦逐步緩和，華南地區天色好轉，氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼；受乾燥季候風補充持續影響，下星期初華南普遍晴朗，日夜溫差頗大。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫14°C至27°C，暫時最高吹7級風。