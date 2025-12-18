二十四節氣．冬至｜塔羅老師教6方法增桃花運　至聖誕新年都可用

隨著2025年接近尾聲，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，21日冬至正逢年度最後的天赦日，形成難得的雙重吉日，被視為今年最後、最關鍵的轉運時刻，是提前為2026年鋪路、累積財氣與桃花的最佳契機。



艾菲爾提醒，提前佈局2026年的財運、事業與人緣，絕對能讓你贏在起跑點，只要掌握正確方法，即可將過去一年阻礙清理乾淨，迎接新的一年順利，財氣、桃花滾滾來！

艾菲爾是台灣知名塔羅牌老師，常受邀上節目當嘉賓。（Facebook@塔羅牌老師艾菲爾 ）

1. 轉運小秘法／清空舊業 啟動新能量

雙數湯圓轉運／圓滿人緣與財運

食用雙數湯圓（如 6 顆、8 顆），紅色象徵喜氣、招桃花；白色象徵清淨、人緣與貴人。吃時心懷感恩祝福，將甜蜜願景注入未來運勢。

孝親納福／豬腳麵線報親恩

送父母豬腳麵線，象徵去霉運、添壽祿，同時替自己累積福報與貴人緣，形成正向能量迴圈，讓未來一年運勢穩健。冬至期間（12/21~1/4）也都可以操作。

接引財氣／財水與彩券

準備乾淨容器裝水，置於家中財位，象徵「聚水生財」。若想小試財運，可適度購買彩券，但重點在「納氣」而非賭博，傳達對財富的渴望與能量信號。

淨化磁場／不吵架、不鬥嘴

保持心平氣和，即使遇到不順心之事，也避免口舌是非，維持家庭與個人磁場的和諧，讓好的能量停留。

換舊迎新／餛飩與新鞋襪

吃餛飩象徵天地交運、新開始；穿上新鞋、新襪代表踏上新氣象、新局面。選擇活力色彩可為2026年的運勢加分。

2. 桃花接不完：迎接正緣 人脈大爆發

紅白湯圓／情感圓滿，吸引貴人

與轉運小秘法類似，食用雙色湯圓象徵人緣與桃花運同步提升。

甜蜜引力／吃一顆糖果

甜食象徵吸引力，搭配正向心態，能增加人際互動的愉悅與吸引力。

香氣布局／點燃香氛蠟燭

玫瑰、檀香或柑橘香型可提升愉悅感，淨化空間磁場，讓個人魅力自然散發。

紅線系緣／手腕或貼身處

五色紅繩象徵五行平衡，將好運與正緣「繫在身上」，避免好人緣流失。

心形飾品／項鍊、耳環或戒指

愛心形象徵能量聚焦，有助集中對愛情的嚮往與信號傳達，提升吸引正緣的精準度。

紅唇魅力：塗紅色唇膏

紅色系唇膏增強說話自信與氣場，使言語散發正向磁場，吸引貴人與愛情運。

以上冬至期間（12/21~1/4）都可以操作。

3. 財庫滿袋：鎖住財氣 迎接豐收

財運方面，艾菲爾強調冬至天赦日是「財氣轉正」的重要節點，可透過五個小步驟穩固財庫：

煮財水儀式／168元硬幣入水煮沸

財水煮沸後放置冷卻，將硬幣擦乾，後放入新錢包或財位，財水裝瓶後灑在居家財位或辦公桌上，象徵財源滾滾。

茹素或忌牛／淨化身心

牛象徵耕耘奉獻，忌食牛肉能避免勞碌命，讓個人能量更純粹，吸引高頻財氣。

不借錢也不跟人借錢／鎖住財庫

避免金錢流動不穩，確保財氣不外洩。

換新錢包／更新財庫

選深色系（如土色、金色或水色），象徵穩固財源；可放入煮好的硬幣，加強財運能量。

口業為首／多說好話

維持言語正向，避免抱怨或批評，口吐蓮花，招來財氣、桃花、好人緣。

