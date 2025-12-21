男大學生趁宿舍室友喝醉　竟當面脫其女友內褲強姦　法官這樣判

台灣鐘姓男大生去年8月間與室友及其女友3人一塊唱KTV，詎料小情侶不勝酒力，鐘生送他倆回學校宿舍安置，卻趁室友及其女友酒醉昏睡之際，當著室友面褪去小女友的內褲性侵得逞。桃園地院考量被害女子不願原諒，依乘機性交罪判鐘男3年2月徒刑，可上訴。



犯罪事實指出，鐘姓大學生去年8月25日深夜夥同室友及來訪的室友女友一同前往KTV唱歌喝酒，翌日清晨5時，3人返回桃園的學校宿舍，鐘協助攙扶不勝酒力的女子躺在他的床上，見女子昏睡不醒，竟萌生色心，又見室友昏死無知覺，竟當著室友的面，對他人的女友性侵，女子察覺有異驚醒，卻因酒醉無力推開，身心受創嚴重。

示意圖（unsplash@Dmitry Schemelev）

鐘男在警詢及檢方偵查初期，並未坦承犯行，反而於警詢及偵查中辯稱「是女子自行騎在他身上」等語，說法與事實全然相悖，遭法官認定初時他並無悔悟，直到法院審理時，鐘男於準備程序及審理程序中坦承犯行，並有被害女子及相關證據佐證，事證明確。

辯護人雖請求能給予鐘男宣告緩刑，但法官認為鐘男對被害人造成巨大羞恥感與創傷，被害人於庭上也明確表示不接受緩刑，且最終刑為2年以上，依法不符合緩刑要件。

合議庭審酌，被告鐘男與被害女子的男友為室友，利用信任關係與酒醉狀態犯案，侵害性自主權，犯後於審理中雖坦承犯行，並有意願調解賠償，但雙方就金額部分未達共識，考量他目前為大三學生，在披薩店打工月入2萬餘元台幣，且先前無前科記錄，量處主文所示之刑。

【延伸閱讀】台美女網紅稱在首爾街頭拒絕男子搭訕被狂毆全身傷 指警察冷處理

+ 25

延伸閱讀：

政院明擬拍板4項國安修法 軍人「躺平降敵」可重判10年

陳修將打死女友棄保逃亡...落網持槍彈 今開庭主張有自首求減刑

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】