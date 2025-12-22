3男女圍毆少女影片瘋傳│男壓女在地狂打頭：逼老子！　揭心酸內情

【欺凌／霸凌】無論發生何事都不應動用暴力！本港網絡近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生，其中有男子騎在短褲女身上連環巴掌打頭，邊喝罵「x你媽！逼老子是不是！」，另外2名女子則不斷用「穿心腿」踢短褲女的頭部、腳部及臀部，咆哮「多管閒事是不是！」。短裙女被打到痛苦掙扎，旁邊有至少2人坐在沙發上目擊情況，卻沒有制止暴力行為。



影片令網民嘩然，直斥離譜，「看得我噁心死了…腦子有病嗎幾個人這樣打一個小女孩，看着都疼死了，哎心疼」、「幾個人圍打一個女孩，太野蠻了」。也有自稱知情網民講述疑似心酸內情。而從影片中男女普通話口音及衣着估計，事件於內地發生。



本港網絡近日瘋傳影片，有一群男女聯手圍毆1名穿短褲女生，其中有男子騎在短褲女身上連環巴掌打頭。（「X」影片截圖）

令人髮指！影片長15秒，12月20日起於「X（前稱「Twitter）」等社交及影音分享平台流傳。

3男女圍毆倒地少女 男狂打頭喝罵：X你媽！逼老子是不是！

影片見到，3名男女正圍毆1名倒在地上、穿黑色短褲的女生，其中男子騎在短褲女上身位置，用右手大力連環掌摑短褲女頭部，邊「爆粗」喝罵「X你媽！逼老子是不是！」，其餘2名同伙女子則用「穿心腿」狂踢短褲女的頭部、腳部及臀部，怒吼「多管閒事是不是！」，相當兇狠。

3名男女正圍毆1名倒在地上的女生，其中男子騎在女生上身位置，用右手大力連環掌摑頭部。（「X」影片截圖）

少女痛苦掙扎 男愈打愈狠一度失平衝跪地

短褲女抱頭痛苦掙扎，男子愈打愈起勁，站起身連續重擊短褲女頭部，邊罵「逼老子是不是！X你媽！X你媽！X你媽！」，其間一度失平衡右腳單膝跪下，隨即轉用左手繼續錘打短褲女。

男子一度失平衡右腳單膝跪下，隨即轉用左手繼續錘打女生。（「X」影片截圖）

這時穿粉色衣服的女子似乎在「逼問」短褲女，現場傳出女聲說「沒有」，但未知是誰人所說。另外，旁邊有至少2人坐在沙發上目擊情況，卻只一直望着3人圍打短褲女，沒有制止暴力行為。

直至影片最後，男子仍在錘打女生。（「X」影片截圖）（「X」影片截圖）

旁邊有至少2人坐在沙發上目擊情況，卻沒有制止事件。（「X」影片截圖）

網民斥離譜：幾個人圍打一個女孩，太野蠻了

網民看過影片震驚，直斥離譜，「看得我惡心死了……幾個人圍打一個女孩，太野蠻了」、「腦子有病嗎幾個人，這樣打一個小女孩，看着都疼死了，哎心疼」、「為什麼拍攝的人沒有幫忙？」。

疑知情人揭心酸內情

不過也有自稱知情網民透露，短褲女與男子是情侶關係，已經不是第1次被打，聲言「全都自願的，一個願打一個願挨」。隨即有網民反駁無論任何事情、任何關係都不應出手打女人。