農曆新年｜年初一穿新衣　買回來後要先洗一次才穿嗎？專家這樣說

許多人購買新衣後不經清洗便直接上身，不過此舉可能引發健康風險。一名TikTok用戶分享自身經歷，他因穿著未洗的二手服飾而感染「傳染性軟疣」。



對此，專家提醒，新衣上身前務必徹底清潔，避免成為傳染病溫床。

皮膚科醫生：部分快時尚服飾可能殘留刺激性化學成分▼▼▼

傳染性軟疣是一種由病毒引起的皮膚感染，症狀通常為表面光滑、有蠟狀光澤的丘疹或小腫塊，中央常見凹陷，嚴重時甚至可能擴散至全身。雖然此病大多為輕症且可自癒，但其能經皮膚接觸或共用物品傳播，因此不得不警惕衣物衛生。

專家提醒，不只二手衣，未洗的新衣同樣可能帶來風險。美國康乃爾大學纖維科學與服裝設計講師Frances Kozen指出，新衣在製造過程中常會添加柔軟劑、防污層或抗菌劑等化學物質，可能刺激皮膚，引發紅疹、搔癢等過敏反應。紐約皮膚科醫生Charles Puza也表示，部分快時尚服飾可能殘留刺激性化學成分，呼籲民眾穿著前務必先清洗。

此外，衣物若未妥善清潔，還可能成為其他皮膚疾病的傳播媒介。根據美國梅約診所資料，癬（ringworm）是一種具有高度傳染力的真菌感染，會造成皮膚搔癢、脫屑，甚至出現圓形紅疹。

美國疾病管制與預防中心（CDC）也指出，癬可透過未消毒的衣物、毛巾或寢具傳播，若試穿過程中接觸到感染源，購買後未洗就穿，恐大幅增加感染風險。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：新衣服穿之前要洗嗎？醫生揭真相：很多人都做錯了】