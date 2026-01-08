陰雨天衣服難乾？掌握7大乾衣機使用秘訣　放「1物」烘乾效率翻倍

衣服曬不乾，乾衣機終於派上用場！家事達人陳映如分享7個使用乾衣機的關鍵小細節，讓衣服烘得更快更徹底，即使沒有豔陽高照，也能輕鬆擁有乾爽清香的衣物。



1. 乾衣機裝填量控制在7成

陳映如建議，使用乾衣機時，衣物裝填量應控制在容量的70%以下，留出足夠空間讓衣物能夠自由轉動和散熱，烘乾效果才會更好。

2. 徹底脫水減少衣物含水量

在放入乾衣機之前，務必確保衣物已經徹底脫水，不要讓還在滴水的濕衣物進入乾衣機。含水量越少，烘乾的速度就能大幅提升。

3. 依厚薄程度分類烘乾衣物

將厚重和輕薄的衣物分開烘乾，能夠節省時間，提高烘乾效率。避免將不同材質和厚度的衣服混在一起烘，以免造成烘乾不均勻的問題。

4. 衣物應一件件分開放入

將要烘乾的衣服一件件分開放入乾衣機，不要堆成一團。這樣能讓熱風自由流通，均勻烘乾每一件衣物，避免局部受潮的問題。

5. 利用乾毛巾加速吸收水分

在烘乾衣物時，可以放入幾條乾毛巾一起烘，利用毛巾的吸水性幫忙吸走衣物上的水分，加快整批衣物的烘乾速度。

6. 善用乾衣機的不同烘乾模式

現代的乾衣機通常都有針對不同材質設計的烘乾模式，如棉質衣物、毛巾、羽絨外套等。選擇正確的模式，能讓烘乾的效果更加理想。

7. 定期清潔濾網確保熱風順暢

乾衣機的濾網和冷凝器如果堆積過多灰塵，會阻礙熱風的流通，導致烘乾效率下降。因此，要養成定期清潔的習慣，保持乾衣機的良好運作。

陳映如表示，即使遇上連日陰雨，只要掌握這幾個使用乾衣機的小撇步，就能輕鬆對抗高濕度，享受乾爽舒適的衣物。

