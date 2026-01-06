懶人減肥｜睡前5分鐘6個動作躺著瘦　緩解上班族久坐不適、肩頸痛

每天忙到沒時間運動？如果沒空去健身房，其實只要在睡前花5分鐘伸展，就能達到放鬆身心、促進血液循環、改善體態的效果。



適度伸展還能增加肌肉柔軟度，間接幫助提升新陳代謝，讓睡眠更好、體態更緊緻！以下整理6個適合睡前做的簡單伸展，輕鬆邊滑手機邊完成，讓你越做越輕盈～

睡前躺著就能做的6個動作，每日5分鐘能緩解上班族久坐不適、低頭族肩頸痛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

睡前6動作躺著瘦，舒緩久坐、肩頸痛（elric pxl@unsplash；01製圖）

1. 卧英雄式

鍛鍊部位： 腹部、大腿前側、骨盆



這個動作能有效伸展腹部、骨盆和大腿前側肌群，舒緩久坐或久站造成的緊繃與疲勞。長期練習還能促進消化、改善便秘，並在生理期時減輕腰痠與腹痛。不只放鬆下半身肌肉，對下半身線條雕塑也有加分效果。

2. 大貓式（貓式伸展）

鍛鍊部位： 背部、肩頸、胸腔



像是模仿貓咪伸懶腰的動作，能放鬆背部肌肉、舒緩肩頸痠痛，同時增加脊椎柔軟度。非常適合長時間用電腦、低頭滑手機的上班族與學生。這個伸展還能促進血液循環、幫助消化，減輕壓力和焦慮，對改善駝背與圓肩問題特別有效。

3. 抬腳腿部開合

鍛鍊部位： 核心、大腿、下肢



仰躺後將雙腿抬高並開合，不僅能緊實核心肌群，還能幫助瘦小腹、雕塑大腿線條。這個動作同時促進下肢血液循環，改善水腫與腿部疲勞，是讓雙腿更緊實纖細的秘密武器。

4. 人面獅身式

鍛鍊部位： 背部、頸部、腹部



這個動作能有效伸展背部、頸部與腹部肌群，舒緩因久坐造成的腰背不適，還有助於改善血液循環。長期練習更能雕塑頸部線條、收緊腹部，讓體態看起來更挺拔輕盈。

5. 青蛙趴

鍛鍊部位： 髖關節、大腿內側、骨盆



青蛙趴能深度伸展大腿內側肌群，幫助調整骨盆位置，改善假胯寬與梨形身材。這個動作還能增加髖關節活動度、舒緩久坐造成的下背與髖部僵硬，並促進下半身血液循環，讓腿型線條更順暢自然。

6. 趴姿抬腿＆踢屁股運動

鍛鍊部位： 臀大肌、大腿後側、髖關節



先趴姿、雙腿打直往後抬起，能強化臀大肌與大腿後側肌群，改善臀部下垂與大腿鬆弛，同時幫助緊實腿部線條。如果改為彎曲膝蓋踢屁股，則更能伸展髖關節前側，緩解骨盆前傾，讓整體曲線更立體好看。

睡前花5分鐘做伸展，不只幫助放鬆與助眠，還能促進循環、改善體態，對瘦身、緊實線條都有加分效果。記得動作要緩慢、深呼吸、避免過度拉扯，讓身體在放鬆中邊伸展邊變美！

