武漢大學校園驚現「999秒紅綠燈」　學生崩潰：等十幾分鐘才轉燈

撰文：中天新聞網
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湖北省武漢市一所大學附近，竟出現長達「999秒」的超長紅綠燈！有學生直呼「等一個紅燈竟然要10多分鐘」，十分崩潰，但校方解釋是為保障學生通行安全。

最長時間達999秒

《上游新聞》報導，這處紅綠燈位於中南財經政法大學校園內，報導指出，該紅綠燈最長設定時間可達999秒、近17分鐘，現場實測也曾出現約749秒、約12分鐘的等待時間，引發外界質疑是否設備故障。但校方保衛部交通科人員出面澄清，強調紅綠燈「並非故障」，而是刻意設計。

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校方表示，此舉主要是為因應課間人潮高峰，保障學生通行安全與路權，因此延長行人通行時間，減少車輛干擾與交通風險。不過，等一個紅綠燈竟超過10分鐘，不少學生直呼崩潰：

「等一個紅燈竟然要10多分鐘」
「一堂課都快上完了還沒變燈」
「是為打磨學生耐性與心性嗎」

報導表示，不少學生認為時間過長，影響通行效率，認為沒有必要，網路也掀起兩派討論，有人支持安全優先，但也有人吐槽「實在太久了」，認為有改善空間。

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