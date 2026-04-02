武漢大學校園驚現「999秒紅綠燈」 學生崩潰：等十幾分鐘才轉燈
撰文：中天新聞網
出版：更新：
湖北省武漢市一所大學附近，竟出現長達「999秒」的超長紅綠燈！有學生直呼「等一個紅燈竟然要10多分鐘」，十分崩潰，但校方解釋是為保障學生通行安全。
最長時間達999秒
《上游新聞》報導，這處紅綠燈位於中南財經政法大學校園內，報導指出，該紅綠燈最長設定時間可達999秒、近17分鐘，現場實測也曾出現約749秒、約12分鐘的等待時間，引發外界質疑是否設備故障。但校方保衛部交通科人員出面澄清，強調紅綠燈「並非故障」，而是刻意設計。
校方表示，此舉主要是為因應課間人潮高峰，保障學生通行安全與路權，因此延長行人通行時間，減少車輛干擾與交通風險。不過，等一個紅綠燈竟超過10分鐘，不少學生直呼崩潰：
「等一個紅燈竟然要10多分鐘」
「一堂課都快上完了還沒變燈」
「是為打磨學生耐性與心性嗎」
報導表示，不少學生認為時間過長，影響通行效率，認為沒有必要，網路也掀起兩派討論，有人支持安全優先，但也有人吐槽「實在太久了」，認為有改善空間。
延伸閱讀：內地教師上課播「張凌赫走秀片」防學生早戀 家長分享驚人效果
+16
廣東中學射箭表演傳「一箭射中女學生面部」 校方：沒射穿嘴唇內地男童被欺凌 校服遭寫這2個字 拒媽媽幫忙自己這樣解決獲讚學生上課玩手機被罵 躁父衝到學校「狂打老師頭部9拳」畫面瘋傳廣州地鐵「最強小孩哥」爆紅 獨自背行囊返家 竟來自黃埔軍校？
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】