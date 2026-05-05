夏天擦防曬卻還是曬黑？醫拆解狂擦無效迷思　量與補擦時間很關鍵

夏天勤擦防曬卻還是曬黑，是不少人會遇到的問題。對此，台灣皮膚科醫生林昀萱指出，防曬係數SPF並非噱頭，實驗證實確實具有防護效果，關鍵在於「沒有做到正確使用」。



台灣林昀萱醫生在Facebook粉絲專欄「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫生」指出，防曬乳上的防曬係數SPF數字看似差距甚大，實際效果差距不大，她舉例，SPF15可擋掉93%紫外線；SPF30可擋掉97%；SPF50可擋掉98%；SPF100可擋掉99%。從以上數據可看到，防曬係數SPF看似差很多，實際上擋住紫外線的比例卻沒差多少。

示意圖（Unsplash@BATCH by Wisconsin Hemp Scientific）

不過，林昀萱提醒，不代表高防曬係數是噱頭，她引述一個雙盲實驗，199人在戶外平均曬6.1小時，擦SPF50防曬乳的人，55.3%的人曬傷；SPF100只有5%的人曬傷。另外一個測試是55人連續在海灘5天，擦SPF50 56%的人曬傷，SPF100則是7%的人。

有擦防曬卻還是曬黑？皮膚科醫：量沒擦足

至於實驗中看似防曬都有一定的保護力，為何現實中還是曬黑？林昀萱表示，因為幾乎所有人「防曬的量」都擦不夠！實驗標準擦的防曬量：2mg/cm²；一般人實際：0.5–1mg/cm²，防曬效力就會大打折！SPF70變成SPF19、SPF100剩SPF27。也就是說，SPF30、50的防曬如果用量不足可能連基本防曬門檻都達不到。

那是否一定要用到SPF100的防曬？林昀萱表示，並非要用到係數這麼高的防曬，掌握以下步驟就能讓防曬發揮功效：

擦夠量（最重要）

臉＋脖子：1茶匙

一條腿：2茶匙

一隻手：1茶匙



因為較不方便拿茶匙量防曬乳的量，林昀萱建議可塗兩次再出門！補擦的時機也是重要，她引述文獻「曬太陽後15至30分鐘內補擦，比等滿2小時才補，能少曬60到85%的紫外線」，也就是說，出門前15分鐘塗好第一次防曬，出門後15至30分鐘補上第二次，之後每2小時補一次。然而，游泳、運動流汗或毛巾擦拭過，不管時間隔多久，必須立刻補上防曬。

防曬產品要如何挑選?

不過，防曬產品要如何挑選？林昀萱引述「美國皮膚科醫學會」建議民眾使用的防曬產品，以下3個重點：

廣效（UVB+UVA）

抗水或抗汗

防曬係數SPF30或以上



林昀萱提醒，SPF再高，也不能延長防曬時間，一樣會被流汗、水沖掉、要按時補擦才會有效防曬。

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