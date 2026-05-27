馬鞍山露體狂！中年漢疑多次當眾露械　女街坊拍片公審　警方回應

在公眾場所，切勿做出「露械」等變態行為！《香港01》近日接獲讀者報料，稱在馬鞍山遇到1名中年男子，她在行人路上迎面遇上對方，中年男若無其事從旁走過，仔細看驚見他長褲未拉上褲鏈，露出陰莖「邊行邊晃」。讀者指近日已兩度遇上露械男子，故有所防備及時拍片存證，事後她從街坊群組得知，對方過去已曾當眾露械，曾因被發現疑似當眾自慰而「被人打」，她目睹情況下拍片到馬鞍山警署備案，希望警方可加強巡邏。



警方回覆《香港01》表示，昨日（5月26日）上午接獲1名女子報案，指於馬鞍山鞍祿街一公園內發現1名男子懷疑作出不雅行為。警方一直以來都重視社區的治安和秩序，在接獲舉報後，已即時派遣馬鞍山分區特遣隊於附近兜截及加強巡邏。案件暫列作「投訴滋擾」，尚未有人被捕。



馬鞍山有中年漢當眾露械，長褲沒拉褲鏈露出陰莖，街坊拍片稱已報警處理。（讀者提供影片截圖）

馬鞍山鞍祿街公園中年漢當眾露械

有讀者向《香港01》提供影片，顯示她途經位於馬鞍山港專賽馬會本科校園附近的鞍祿街公園，迎面拍攝1名穿著黑色上衣、卡其色長褲及揹背囊的中年男子。片中可見，中年男從事主身旁走過時神態自若，但仔細看他的長褲未拉上褲鏈，隱約可見他露出下體。

目擊者稱早上時段 2度偶遇男子露出下體

讀者透露，她合共遇見該男子2次，大概時間為早上8時15分至30分。她首次遇到男子是在上周二（5月19日），當時距離對方5至6個身位，因為男子穿著較短身上衣，明顯目睹對方露出近半下體，發現對方露械是大感愕然。直至近日再次遇見對方，「睇緊手機都見到佢fing（揈）」，為提防對方所以預早拿出手機拍攝影片。

讀者拍攝片段可見，她途經位於馬鞍山港專賽馬會本科校園附近的鞍祿街公園。（讀者提供影片截圖）

片中可見，男子褲檔前隱約露出下體。（讀者提供影片截圖）

片中可見，男子褲檔前隱約露出下體。（讀者提供影片截圖）

片中可見，男子褲檔前隱約露出下體。（讀者提供影片截圖）

片中可見，男子褲檔前隱約露出下體。（讀者提供影片截圖）

男子疑曾當眾自慰 街坊報警備案

讀者續稱，估計該男子是「慣犯」，事關她曾在馬鞍山街坊群組內，看見有人指證涉事男子，過去曾因在烏溪沙渡頭村當眾掏出下體手淫，因此被人毆打。她不想有未成年人士看到男子惡行，指已就事件向馬鞍山警署備案，希望警方加強巡邏。

facbook馬鞍山街坊群組有公審露械男帖文

在社交平台facebook亦出現公審男子帖文，引來網民討論。有留言猜測男子或是無心之失，「去完廁所唔記得拉拉鏈」、「或者人哋唔小心呢，你提一提佢」，但另有網民認為對方明顯有意為之，「上次仲成條（下體）跌咗出嚟X揈揈」、「專登，成日喺呢條單車徑嚇啲少婦」。

（「facebook@馬鞍山人和事」截圖）

在公眾地方進行猥褻行為 可被罰款2,000元及監禁6個月

根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》 第148條列明「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，可被處以港幣2,000元罰款，以及監禁6個月。