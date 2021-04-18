李氏力場發功？逼港超強颱風舒力基直角轉彎！天文台拆解力場真身

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-04-18 13:16

【超強颱風／天文台／打風／熱帶氣旋／舒力基／李氏力場】正集結在馬尼拉以東約680公里的超強颱風舒力基，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。但根據天文台熱帶氣旋路徑資訊，舒力基會在逼近香港800公里範圍時，突然直角轉灣遠離香港，令不少網民再聯想到是否「李氏力場」發功。天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，往往會令颱風急轉彎。

舒力基會在逼近香港800公里範圍時，突然直角轉灣遠離香港，令不少網民再聯想到是否「李氏力場」發功。（天文台）

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天文台表示，正午12時，超強颱風舒力基集結在馬尼拉以東約680公里，預料向西北移動，時速約12公里，橫過菲律賓以東海域。天文台又預計未來9天天氣，氣溫會跌至最低21度，並5天有雨。

未來九天天氣詳情如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知 3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。