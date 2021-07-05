雙旋共舞又打風？6張圖看清有幾勁！教你天文台查颱風強度

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-07-05 18:13

【雙旋共舞／天文台／打風／颱風／熱帶氣旋／李氏力場】天文台表示，位於呂宋東北的熱帶氣旋會在今日（7月5日）橫過呂宋海峽，並於明日（7月6日）大致移向廣東東部沿岸，而位於南海中部的低壓區會有所發展，並在明日移向海南島一帶。而根據天文台熱帶氣旋路徑圖，位於呂宋東北的熱帶氣旋會在明日（7月6月）進入本港400公里範圍。 天文台發出特別天氣提示，指出會視乎該兩個系統的發展，在明日早上考慮發出一號戒備信號。究竟今次「雙旋共舞」強度如何？香港會否掛8號風球？香港原來真的有「力場」保護？以下一一話你知。

先看今次熱帶氣旋路徑、直吹香港機率、強度▼▼▼

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下午4時，位於呂宋東北的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏北約630公里，預料向西北移動，時速約34公里，橫過呂宋海峽；同時，一個低壓區正影響南海中部。

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在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

未來九天天氣詳情如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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