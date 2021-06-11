1號波｜熱帶氣旋逼近400公里！會否掛八號？教你天文台查颱風強度

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-11 17:31

【打風／颱風／掛八號風球／熱帶氣旋／李氏力場】天文台表示，位於南海中部的低壓區已增強為熱帶低氣壓，與其相關的驟雨正影響廣東沿岸，而天文台下午4時15分發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。 翻查天文台熱帶氣旋路徑資訊，這個熱帶低氣壓接近香港400公里範圍，究竟強度如何？香港會否掛8號風球？香港原來真的有「力場」保護？以下一一話你知。

先看今次熱帶氣旋路徑、直吹香港機率、強度▼▼▼

下載「香港01」App，即睇城中熱話

下午3時，該熱帶低氣壓集結在西沙之東北偏北約140公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，移向海南島一帶。天文台預測，明日風勢較大，間中有狂風驟雨，星期日仍有驟雨，下周初至中期驟雨減少。

教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

未來九天天氣詳情如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用10大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年7月接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

6月10日更新！即睇八達通有咩新限制、消費券申請日期、登記使用、領取方法、適用範圍、可否網購等15大須知！3類人不可領取▼▼▼

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不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。