3號波｜熱帶氣旋風力有幾勁？　會否掛八號要看這幾項關鍵

【天文台／三號風球／打風／颱風／八號風球／十號風球／熱帶氣旋／李氏力場】天文台下午4時25分發出三號強風信號，按照現時預測路徑，熱帶低氣壓會在今晚晚間最接近香港，在本港以南約100公里左右掠過，三號強風信號將於今晚及明早一段時間維持。

翻查天文台網頁，該熱帶低氣壓明日會在香港400公里範圍內增強成熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時65公里！究竟香港會否有機會懸掛八號風球？以下8張圖一一話你知！

另外，每次香港發出颱風信號，網民總會提起「李氏力場」，其實天文台之前已指出香港確實有「力場」，並拆解了「李氏力場」真身。另外，熱帶風暴「煙花」強度如何？正面吹襲香港的機率有多高？以下一一話你知。



先看今次熱帶氣旋路徑、直吹香港機率、強度，而該熱帶氣旋明日（8月4日）中心附近最高持續風速將達每小時65公里，會否掛八號風球？▼▼▼

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雖然該熱帶低氣壓明日會在香港400公里範圍內增強成熱帶風暴，但實際會否懸掛八號風球或更高信號，仍要視乎其最終移動路徑、是否靠近香港，以及實際情況。

而天文台表示，除非該熱帶低氣壓顯著增強及進一步靠近香港，本港普遍吹烈風的機會較低，三號強風信號將於今晚及明早一段時間維持。

▼7.18早上暴雨過後，多區出現彩虹▼

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教你電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學



在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？



除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

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