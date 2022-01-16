阿明做錯啲乜？餐廳外狂貼「不要阿明」　網民搲爆頭行內人揭真相

常見到許多店家門口會貼「謝絕推銷」、「禁止寵物入內」等告示，但最近一位網友發現，不少店家貼「不要阿明」，而且有些還寫英文「NO AMIN」，讓人感到疑惑「阿明做錯了什麼？」不過內行人揭真相是這點。



一名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，指出「看來只是不歡迎阿明來吃飯」，照片看到幾張用紅字寫的「不要阿明」、「謝絕阿明」標語，甚至還翻成英文「NO AMIN」，讓網友驚訝「阿明做錯了什麼？為何不能來吃飯？」

一名網友好奇「不要阿明」是指什麼？當地人解答「是一間維修冷藏設備的業者」。（圖：fb@爆廢公社公開版）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

貼文一出，引發網友熱議，有人笑稱「小明：還好我是小明」、「在哪？林北偏要去」、「我就問，阿明到底做錯什麼？」、「為什麼要拒絕我」、「阿明被嫌棄」、「人家不歡迎就別去了」。

內行人解答，其實這是在馬來西亞砂拉越州古晉市，阿明是修理各類冷藏設備的業者，但該業者會到處去別人的商店，未經過同意就擅自黏貼自己的廣告在店家的冷藏櫃，因此遭到餐飲業者討厭，也有人批評「該業者不會修理，又要到處張貼廣告，不少餐廳被他們氣死」。

同場加映：帶個女去收驚 竟攞到「史迪奇符咒」 網民：被宮廟耽誤的畫家（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

同場加映：大馬性感女醫生網絡爆紅！外形「超兇」被起底 網民爭住登記求診（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 27

延伸閱讀：

補教老師公審學生 只因考試成績「不美觀」

人與人的連結？ 他逛可愛動物區驚見「四腳獸」 網友全傻眼

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】