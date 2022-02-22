168萬港幣搵得獎設計公司豪裝變噩夢　完工期拖到暈成品震驚網民

原本是開心買樓、開心裝潢的一件事情，自從遇到大Ｘ室內設計之後，全部變了調！起初在網路上找有關於豪宅裝潢的設計公司，不論是報導設計得獎跟廣告都吸引了我的注目。以下瑕疵給各位觀眾看一下吧……



文：何姓業主（發表於爆料公社）

花快600萬（台幣，下同，約168萬港元）是這種品質，時間花了一年，室內坪數60平而已，不含家具，冷氣建商給的，沒有太金碧輝煌的東西。時至今日無任何回應，很多地方都還沒有完工！買樓不容易，裝潢找設計公司也很重要，千萬不要找「會設計人的」！

600萬台幣豪裝成品竟然係咁？點擊放大瀏覽業主分享嘅照片▼▼▼

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2021年3月就邀約洽談，洽談完後，大Ｘ報價設計費25萬，裝潢550萬（不含家電家具窗簾）家具60萬，窗簾另計，並承諾2021年12月31號完工。想說一分錢一分貨，花比較多錢應該品質比較好！殊不知這是噩夢的開端……設計圖從2021年3月10號開始規劃到渲染圖到2021年7/16開工保護+敲牆，我心想這麼長的時間應該有它的品質在，就一直等等等到終於開工！2021年9月11日泥作退場之後，木工進場就開始緩滿，一直到2021年11月，天花板都還沒封，你跟我說2021年12月31號會完工？你大Ｘ是神？直到了2021年11月初，說無法在年底完工，因為木工出了點問題。最後我就跟大Ｘ說：沒關係，你不能做我請其他設計師來做。經過他們千拜託萬拜託，心軟的我又讓他們繼續施工。他們說想要完成一個漂亮完美的作品，並且拍照打廣告！這又是另外一個噩夢的開始！

換新的木工班，並且承諾2022年1月28完工。後續跟他們要求因為需要搬家及看日子，所以2022年1月25號要進家具跟家電！起初想說找他們配合的家具應該溝通上就不會有問題了吧？結果後面裝潢更悽慘！久違的大Ｘ室內設計老闆娘終於出現了，大概就簽約跟收帳的時候有看到。客製家具倒是沒甚麼問題，最大問題還是大Ｘ設計公司！2021年12月13號終於看到自己的家有點木工樣子了，內心小小激動，2022年1月開始，就不再正面回應「1月25號是否能完工」的問題，也是所有問題的開端，大概只剩下我跟我老婆在群組裡面演相聲，沒人理！

後來發現同社區也有幾個住戶給大Ｘ室內設計施工！基於信任，我還是很相信大Ｘ不會是這樣的品質，並且告知保護很重要，麻煩加強一下，雖然後來還是沒理我。案外案，之前我樓下兄弟跟我一起找大Ｘ設計，後來因為時間太慢，就自己找其他設計公司。後來基於禮貌傳給老闆娘，感恩他設計的東西，結果已讀不回。禮貌呢？附帶一提，在1月的時候，又要延期？我2021年3月跟你們簽約，我搞一間裝潢要一年？又不是蓋城堡，當然不能接受！後來他們又妥協，2022年1月24號細清，1月25號給我進家具家電，也是瘋狂趕工的開始，說好的監工品質呢？

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再來就是出包的開始！提出1月24號要邊細清邊施工，那要細清幹嘛？我這個屋主的陪同下，1月24號晚上通宵熬夜到25號早上，然後之後就放空城了！大Ｘ室內設計不接電話、不回LINE，我36小時以上沒睡持續救自己的家，自己細清，自己完成。

時至今日很多地方都沒有完工，天花板跟門鍍鈦鐵件的部分實在慘不忍睹！明明門鍍鈦有防指紋的，你卻用一般的？要用速立康收尾，要收不收的。再來，之前叫他們加強保護地板，結果沒保護變成這樣的下場？（見文首圖輯）鐵件漆面，其他細部缺失，跟我的門回來是這樣載回來的？我的中島吧台也是慘不忍睹！大Ｘ規劃廚房的吧台是90公分，外面餐廳變成80公分，當初大Ｘ還跟他們自家配合的家具說吧台與後面同高，後來發現錯誤了，就當作沒這回事了？中島裡面就更淒慘了，冷熱水管太近，排水孔低於系統櫃，萬一漏水沒人知道。有一天，我朋友來我家，說為什麼你手機插著充電卻沒在充？後來才發現整排插座都沒電！請水電來看，原來是沒放線！插座櫃內噴漆也是沒噴！

剩下的缺失跟問題實在多到不及備載，連我的女兒房上面天花板線條，原本在木工的時候還在，後來貼壁紙，直接補土掉，不知道是因為太麻煩還是甚麼原因呢？系統櫃我選偏白色系列，你給我來一個清水模配色？還不跟我溝通，自作主張決定。我窗簾被系統櫃勾紗之後，也是不聞不問，其他多到我實在不知道該怎說．最後我想說的是，買樓不容易，找設計公司也很重要，千萬不要找會設計人的！從最後2022年1月28號我唸完他我網路1G規劃這100M的WIFI面板後，過了一個年，又過了幾天，到現在沒驗收沒任何回覆及消息，合約內容有一條「入住視同驗收通過」，一直叫我先入住？這是挖洞的概念嗎？這當中也發生發恐怖的事情，鐵工沒收到錢，再現場不願意施工……

文章很長圖片很多，還感謝各位看到這裡。房屋沒做完的、瑕疵的，照片都有，至今大Ｘ沒有來確認處理也是事實，但沒想到我淪落到要發存證信函請他們來處理！更沒想到，大Ｘ居然找律師發函說「傢俱進場就視同驗收通過」，要我三日內付尾款、威脅我發文內容不實，傷害他們營業商譽已觸法、要我道歉撤文？大Ｘ你們哪裡來的勇氣？家具廠商是你找的、我是買你們配合的訂製傢俱，是你們規劃安排傢俱進場！現在卻說傢俱進場了，所以就視同入住、驗收通過，你們是這樣設計業主的嗎？我家沒完工、瑕疵都是我幾十個小時辛辛苦苦點出來的，至今大Ｘ也不在群組回應我，最後我等到了律師函，這些事實哪來不實？

有其他網友留言表示：「別懷疑，我也是苦主，這公司只靠華麗行銷包裝，前面騙工期後面耍無賴，來的工班都說沒拿到錢，讓我自己收拾，不知道浪費多少力氣！」

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