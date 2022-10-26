台女公審廢柴男友唔敢打曱甴「仲衰過前度」　反遭網民一面倒鬧爆

「會怕蟑螂的男生，根本不是男生！」



有女網友在網上討論區發文抱怨，指最近發現男友異常害怕蟑螂，甚至試過洗澡中途因看到小強而直接逃出來大叫救命，加上後來發生更讓她無法原諒的事，直言：「對於男友的這種行為，我真心為所有男生感到可恥。」

誰知網民看完貼文後卻幾乎一面倒支持「膽小男友」 點圖看看原文全文及網民撐男方原因：

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「我跟男友交往一年多，我們最近剛同居三個月，這幾日我看到家裡有大蟑螂的出現。我跟男友說起這件事時，他一句話都沒說，我還以為他會想辦法處理。」

「大前天晚上，他洗澡洗到一半在浴室裡大叫，我以為他遇到了什麼事，我就急忙的衝到浴室門口，結果就看到他馬上從浴室裡逃出來。我問他說怎麼了？為什麼大叫又慌張？男友跟我說，他看到那隻大蟑螂。我跟他說，看到就打啊！他跟我說『他不敢打蟑螂』！」

「我整個被他氣到，到底有什麼好不敢的？我很氣的跟他說，我認真的覺得，身為一個男生還怕蟑螂，真的很沒用！要是當一個男生，連最低標準的打蟑螂都做不到，就不要出來交女朋友，如果女生什麼都要靠自己，那到底幹麻要交男朋友? 如果只是解決生理問題，我不會找一個炮友嗎？」

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「後來我就自己抓那隻蟑螂了。就在我以為所有事情到此結束時，男友卻在前天，在我的桌子下面，發現了我的寵物箱。他一看到箱子裡的蟑螂，嚇到摔了它。我看到他摔我寵物箱，我整個怒氣都來了，我偷偷養那隻蟑螂當寵物，也沒有影響到他，他卻在那邊跟我吵，還說有牠就沒有我，我回他說：『那你滾！不要回來！身為一個男生還怕蟑螂，真的比我前男友還沒用！』」

「結果他就氣到甩門出去，到現在都沒回來；我也被他氣到把他東西全部丟出去，誰叫他活該！我真的覺得男友很可笑，要不是當初在一起時，他很有錢長得還算耐看，也很努力追我，我真的不會跟他在一起，畢竟他這種個性根本不是我的菜，我現在到底要不要跟他分手？」

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