男子每天運動8小時　堅持20年突無法正常行走　求醫揭下場慘了

雖然運動有益身心，不過都要量力而為，以免適得其反！內地有名老翁非常注重健康，自40多歲起便每日運動8小時，當中包括跑步、游泳、引體上升、仰臥起坐，不知不覺便維持20年，卻不幸因為過量運動，反而令他出現嚴重退化性關節炎，疼痛致無法正常行走。為他治療的醫生提醒「運動要適量」，各人能接受程度不一，最理想情況就是「每周運動3至5次，每次大概1.5至2小時」。



內地有老翁自40多歲起便每日運動8小時，當中包括跑步、游泳、引體上升、仰臥起坐，不知不覺維持20年，卻因為過量運動令他出現嚴重退化性關節炎，疼痛致無法走路。（示意圖／Tomasz Woźniak＠unsplash）

內媒報道，河南鄭州有名60多歲的老翁熱愛運動，每天起床至少要活動2個半小時，當中運動包括走路、跑步、引體上升；午飯後稍作休息便會做伏地挺身、打拳，更會分4次做高達800個仰臥起坐。他偶爾游泳會2小時不上岸，羽毛球最長能打3至5小時；晚餐後則會去散步或跑步，平均每天運動長達8小時，並且堅持了20年。

不料老翁近日卻發現膝蓋與肘部異常疼痛，腿部更嚴重到無法走路，家人送醫後證實是嚴重退化性關節炎導致。負責為其治療的醫生廉杰指，老翁肘關節增生退變，因為運動過量導致膝頭關節半月板受損、積液增生退變（關節積水）、嚴重骨性關節炎，繼而痛到無法走路，需要接受治療才能康復。

廉杰提醒普羅大眾「運動要適量」，沒有運動習慣的人剛開始記得要循序漸進，和揀選適合自己的項目。不論進行什麼運動，最理想的次數是「每周3至5次，每次大概1.5至2小時」，更忠告運動人士，「要掌握好力度和次數，才是長久的鍛煉」。