粟米生出「一嚿嚿灰色」原來被感染一種病！但萬中無一仲好有益

近日有網友發現自然種植的甜粟米，長出灰色不明物體，嚇得他上網求助，結果竟是虛驚一場，有許多人解答是受到「粟米黑穗菌」（Ustilago esculenta）的感染，台灣自然科學博物館也介紹，墨西哥人視之為珍寶，口感綜合粟米和菇類的甜味，因此有「墨西哥松露」之稱。



有網友在Facebook Group「種菜人病蟲害探討園地」PO出一張照片，只見圖中的甜粟米上下方被灰色不明物包覆，原PO急忙求助「前輩我的甜粟米怎麼了，教教我」。對此不少人解答是「粟米黑穗菌」，「據說這是粟米中的極品，粟米黑穗菌非常美味千萬別丟」、「粟米黑穗菌，珍稀高價食材」、「黑穗菌感染，其實可以吃」。

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此外，還有不少網友補充，「可以吃的，每年都會種幾批，一千棵也不見得能長出一穗，千萬別丟掉，號稱是粟米黑松露」、「不便宜的食材，非慣行栽種才有菌長」、「茭白筍的黑點點也是這個菌，營養價值蠻高的」；不過也有人認為「好東西，但我實在沒膽子料理」、「我之前也有種出這樣，長出黑黑的腫瘤，看起來很可怕，都把它丟掉」。

根據台灣自然科學博物館網站介紹，「粟米黑穗菌」（Ustilago esculenta）是一種粟米的病害，粟米的植株感染菌後會長出類似腫瘤的構造，但墨西哥的農民會在粟米穗染病後剛長出瘤狀構造，尚未出現黑色的孢子粉末時，將此粟米穗採收煮食，據說口感類似菇類，十分美味可口，綜合粟米和菇類的甜味，有「墨西哥松露」之稱。

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