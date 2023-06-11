新郎行紅地毯時「全程低頭玩手機」　新娘笑容滿面一出教堂即發難

撰文：聯合新聞網
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國外一名新郎在說完「我願意」之後，牽著新娘走過紅毯接受眾人祝福。

不過新郎卻被拍到一邊走一邊滑手機，疑似是在傳訊息，引發網友熱議。

全程低頭雙眼幾乎冇離開過手機　步出教堂時新娘終發難（點擊放大瀏覽）：

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據《紐約郵報》（New York Post）報道，一名TikTok用戶@CynthiaUmunze分享了一部影片，影片中新娘勾著新郎的手臂走過紅毯，開心地接受賓客祝福，不過新郎卻從頭到尾眼睛都盯著手機在滑手機。

影片最後新娘疑似因為看見新郎在滑手機質問對方，不過新郎的態度輕蔑，只是不以為然地暫時放下手機。

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這部影片光是在TikTok就有4080萬次點閱率，雖然@CynthiaUmunze後來將影片刪除，不過影片已經被其他網友存檔轉傳到其他社群平台上，立刻在網路上瘋傳。

不少網友看了都非常生氣，有人質疑新郎該不會外面有人，在婚禮上還在跟小三聊天，也有很多網友要新娘快點悔婚。

有網友就說新郎要嘛就是被迫結婚，要嘛就是根本不愛新娘，為什麼要結婚。另一名網友則說，光是看到這段畫面，就已經知道這段婚姻「結束了」。

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