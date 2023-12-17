FUJI、極度乾燥、日藥本舖唔係日本公司？盤點超易搞錯原產地牌子

不少民眾購物時，會選擇較有名的品牌。



一名網友發現某個取名聽起來像日本品牌的按摩椅，實際上卻不是日本牌子，讓不少人意外，也掀起一番討論。

FUJI同Fujifilm係兩間公司 北海道戀人、森田藥粧原來都係台灣牌子（點圖放大閱讀）：

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原PO在PTT WomenTalk發文，表示現在才知道FUJI按摩椅不是日本品牌，「竟然是台灣牌子」。

貼文一出網友紛紛留言「我也被騙了，一直以為是日本牌」、「台灣品牌都很喜歡裝日本」、「你搞錯了FUJI是中國品牌」、「FUJI現在都是中資」、「我還真的不知道」、「輝葉也是」。

除此之外，有網友列出很像但並非日本品牌的台灣品牌還有Tokuyo（按摩椅）、櫻花（廚具）、太和工房（水壺）、北海道戀人（零食）、八月堂（可頌）、日藥本舖（藥妝）、森田藥粧（藥妝）；MINISO（生活用品）則是中國品牌。

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YouTube頻道「不要鬧 Stop Kiddin' Studio」過去也曾分享影片「一定搞錯的名牌原產地」，舉出SUPERDRY極度乾燥（しなさい）其實是英國品牌。

哈根達斯（Häagen-Dazs）雪糕是美國通用磨坊旗下旗艦雪糕品牌。

屈臣氏（Watsons）的總部則在香港。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】