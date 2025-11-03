日本便利店機器人補貨　員工在菲律賓遠程VR操控　教AI取代自己？

人在馬尼拉，「魂」在東京便利店打工！



你絕對想不到，日本便利店的補貨機器人，竟然是遠在菲律賓的工人戴VR（Virtual reality）控制！沒錯，當你在東京便利店，看見那些默默補貨、把飲料擺得整整齊齊、還不需要休息的機器人，可能正在被一位坐在馬尼拉辦公室裏的「打工人」遠程操控！

許多便利店面臨人力資源短缺問題，特別是在夜間與清晨的班次，補貨作業效率低落，成為營運效率的瓶頸之一。（YouTube@telexistenceinc.9918）

這波操作還挺魔幻：人在東南亞，幹的卻是日本的活。平時AI自己幹活，但總會出現4%的犯錯率，比如飲料拿不穩、位置放不對。這時候警報就會響起，「駕駛員」立馬上線接管，VR一戴，手柄一握，瞬間「穿」到3000公里外的日本便利店。彎個腰，撿瓶水，放回正確的位置上。

這套系統來自東京初創公司Telexistence，而菲律賓的Astro Robotics公司專門培訓這些遠程「駕駛員」。一天24小時隨時待命，一個人需要同時監控大約50台機器人，堪稱「一魂多體」的終極打工人！

不得不說，日本企業這波是既省心又省錢。不過菲律賓這邊嘛，月薪僅在250-315美元之間，換算成人民幣就是常說的「月薪兩千」，沒醫保沒福利，還得教機器人慢慢取代自己。想想真有點黑色幽默：今天認真教機器人補貨，明天機器人就讓你補不成貨。

那麼，你們怎麼看這種AI幹體力的就業趨勢？

