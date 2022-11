多國研究員證實：講人是非好處多　職場八卦有利團隊合作

在背後談論某人可能聽起來是惡意或不誠實,但卻不一定如此。在一項新的研究表明,如果所分享的訊息是事實,實際上可以對我們和他人的關係產生積極影響。



而這些發現是基於最近獲得搞笑諾貝爾獎的八卦數學模型,一個旨在讓人們發笑然後使他們思考的諷刺獎——就像八卦本身一樣。

竊竊私語談論他人通常是不受歡迎的,但這樣悄悄的交流方式也是人類互動的主要內容。鑑於談論八卦是如此的普遍,很有可能在某種程度上是有用。

事實上,愈來愈多的研究證明了八卦的一些重要社會功能。例如,這可能是判斷他人是否值得信任好的方法。如果有人為了個人利益而分享有關於第三方的虛假訊息,聆聽者可能會發現這些謊言,並開始不信任說謊者——而這就是一種社會懲罰。或者,如果有人分享有關第三方的真實訊息,這可以提高個人之間的信任,從而促進和維持團隊合作的團隊精神。

利用一個簡化的數學模型,一個國際研究團隊試圖探索八卦可能何時是誠實的,或者不誠實的,以及這些情況最終如何影響所有參與其中的人。該模型主要由阿姆斯特丹自由大學的 Paul van Lange、匈牙利科學院的 Szabolcs Számadó 和北京中國科學院的吳俊輝共同完成的。他們一起將「八卦」模擬成一個三角形。三角形的一個角是八卦者,另一個角是接收者,三角形的頂部是不在場被談論的第三人。然後使用該模型來探索四種不同的社會互動,使用四種遊戲來捕捉八卦的可能影響。

換句話說,這種交流是否有利於聽到八卦或任何有關人,或者是說這對他們中的任何一個人是否具高昂的代價,或是兩者都有代價。通過建模,研究人員檢驗了他們的假設:八卦者會選擇傳播誠實的真相或謊言,以在不損害聲譽的情況下最大化自己的利益,同時權衡他們與其他兩個關係人之間的聯繫。一般來說,八卦者在與其他兩方有共同的目標,使他們的成功(或失敗)交織在一起時,會決定誠實。但是,當他們的目標與八卦的接受者和目標不匹配時,他們更有可能說謊。

其支持作者和來自荷蘭埃因霍溫科技大學的元科學家 Leo Tiokhin 解釋:「例如,你可能正在與一位同事競爭一個晉昇的機會,而只有你們其中一個人可以得到這份工作。而在這樣的情況下,人們是處於消極相互依存的(一個人的失敗意味着其他人的成功)。這種情況可能會導致謊言的八卦來傷害同事,或者當八卦的內容已經是負面的時候,就會導致八卦的誠實。」研究人員使用的模型只是理論上的,並不能反映社會互動的複雜性,因為它們依賴於幾個假設,例如,八卦的接受者總是被假定為相信他們所聽到的。

此外,八卦者總是知道他們周圍的其他人是否有合作的可能性。Tiokhin 說:「這些假設是為了易於處理而設定的,因此它們當然可以在我們未來的工作中擴展進行修改。」利用博弈理論論,研究人員發現有證據表明,八卦者可以根據情況及適合的方式做出是否說謊的最佳決定。

一些研究支持這一觀點。例如,一些研究表明,關於競爭對手的八卦更有可能是不真實的,即八卦者會傾向錯誤地描述對方的行為或意圖,而這些意圖實際上是好的時候。另一方面,其他研究發現,關於親人的八卦更有可能是積極的,並且可能使一個相互聯繫的群體更加密切。作者承認:「該領域仍處於了解個人分享真實或不真實的八卦策略,其基礎情境的早期階段。」

