查理斯加冕．持續更新︱王室成員慶典前夕晤民眾　哈里料今抵英

英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）2022年9月登基後，他與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）的加冕典禮會在2023年5月6日香港時間下午6時舉行，邀請多國貴賓參加。專程從美國返英出席的哈里王子（Prince Harry，又譯哈利王子），一舉一動同樣備受關注，但其妻子梅根不會同行。本文會跟進這次典禮的最新消息。



【21:44】在典禮前夕的5月5日，英王查理斯、王儲威廉（Prince William）、王儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）在白金漢宮外與民眾握手。

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【21:34】英媒預料哈里王子會在5日抵達英國。《每日郵報》指有一架從加州起飛的私人飛機5日早上抵達英國法恩伯勒（Farnborough），報道指該處是最靠近溫莎堡的VIP機場，但未能確定哈里王子是否在飛機內。

【21:20】美國第一夫人吉爾（Jill Biden）已經抵達倫敦，她到訪英國首相府，會晤英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）。

美國第一夫人吉爾（Jill Biden）2023年5月5日抵達倫敦，與英國首相夫人阿克沙塔（Akshata Murthy）見面。（Reuters）

加冕禮流程是什麼？

根據英國政府網站顯示，查理斯三世的加冕禮會在當地時間6日早上11時（香港時間下午6時）於西敏寺舉行，他和卡米拉早上會參與「國王的遊行」（The King's Procession），乘坐由6隻溫莎灰色馬（Windsor Grey horses）牽引的鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach），在皇家近衛騎兵的護送下，從白金漢宮出發，途經林蔭大道（The Mall）、海軍拱門（Admiralty Arch）、特拉法加廣場（Trafalgar Square）、白廳（Whitehall），再沿國會廣場（Parliament Square）的東及南方進入西敏寺。

英王查理斯三世5月6日加冕禮的巡遊路線安排。（gov.uk截圖）

加冕禮結束後，會有更大規模的巡遊，查理斯三世與卡米拉乘坐黃金馬車（Gold State Coach），在8隻溫莎灰色馬的牽引下，原路折返。他們下午會在白金漢宮花園接受英國及英聯邦部隊的致敬，之後會現身白金漢宮露台接受民眾的祝賀，並會有戰機飛越上空致意。

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