大暑2024｜暑邪入侵頭痛不適 易曝傷、中暑？中醫教消暑養生秘笈

【大暑2024/二十四節氣】近期不用細查天氣，單靠體感溫度仿如直逼40度，完全步入盛夏，同時因為今日（7月22日）正是大暑之日。大暑作為夏天最後一個節氣、全年最熱的節氣，大家真的要保重身體，多喝水以防不適。《01女生》今次就邀請註冊中醫師鄭芸菁，分享大暑養生、調理的注意事項。



大暑是全年陽氣最盛、全年氣溫最高的日子，鄭醫師提醒大家要注意暑邪入侵，被暑邪所傷亦是俗稱的中暑。暑邪是夏季特有的邪氣，暑邪多挾濕邪致病，可能出現噁心、肚瀉、食慾不振等胃腸症狀。另外，氣津同源，天氣炎熱令到出汗過多的話，身體內的「氣」亦隨之消耗，盛夏亦常見周身乏力、痠痛等症狀。

特別是長期逗留酷熱環境，出汗過多或補水不足的話，容易被暑邪所襲，繼而出現頭痛、眩暈、心煩不安等表現，嚴重的話可能會出現體溫調節失衡、高熱中暑。

盛夏注意事項

暑邪入侵後可以分為兩大情況：「陽暑」以及「陰暑」，陽暑主要因在高溫、通風不良、濕度較高的環境下長時間勞作，或戶外高溫運動所引發。要避免陽暑，鄭醫師提醒要避免長時間逗留室外，出汗後亦應該適時補充水份。

而陰暑主要是消暑時過度貪涼取冷，中氣內虛，暑熱加上風寒之邪侵襲而致。大家要注意室內外的溫度差，以免皮膚毛孔收縮令身體難以散熱。出汗後應抹乾汗水才進入空調開放的地方、開空調或風扇時不要對著風口、喝冷飲時盡量少冰或走冰，以及避免長時間居於冷氣房。

大家真的要保重身體，多喝水以防不適！（freepik）

消暑食物／水果／飲品能否正確排熱消暑？

天氣炎熱時，不少人愛吃一些性質偏涼的食物消暑，例如西瓜、冬瓜等。鄭醫師提醒不應過量進食消暑食物，例如每日進食大半個西瓜，雖然適量進食消暑食物可以幫助身體排解暑氣，避免中暑。另外，不宜大量進食性質偏溫燥的食物，例如荔枝、龍眼等，以免加重暑熱。

排熱消暑要注意！（freepik）

大暑保養注意「冬病夏治」 2招可減緩不適

大暑作為全年陽氣最盛的時間，於中醫養生保健角度會提倡「冬病夏治」，大家可以考慮利用三伏天，以天灸的方式去治鼻敏感、哮喘等慢性疾病。

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中醫教你大暑養生、消暑秘笈！（freepik）

除了「冬病夏治」，不論是與陽光玩遊戲或是戶外運動過後，皮膚曝曬後可能會出現紅癢、皮疹、蕁麻疹（風團）、脫皮等情況。想舒緩曬傷後的皮膚不適、清熱止癢，大家亦可以考慮在患處外敷中藥。

銀花甘草湯

材料：金銀花10克、生甘草10克、500cc水

做法：將所有材料共同入鍋煎煮15 分鐘，放涼後以棉花蘸濕再外敷患處，每次15分鐘，每日使用 3－4次。



如果你的皮膚容易誘發皮疹，鄭醫師提醒出汗後應盡快抹乾汗水，特別頸部、腋下、大腿內側等部位，以免汗水長期刺激皮膚誘發皮疹，避免使用含有酒精成份的止汗產品。除了盡量保持皮膚乾爽，亦可以考慮食用帶有酸性的食物斂汗或內服生津解渴的湯水。

解暑酸梅湯

材料：烏梅10顆、山楂20克、生甘草6克、冰糖適量

做法：洗淨所有材料，以清水浸泡15分鐘，大火煮沸後改用細火煮1小時，加入冰糖調味。

