減磅如何令皮膚變好？2019不盲目節食　由碗碟大小決定食量

有沒有曾經跌入迷思：為何三餐正常，沒有大吃大喝，體重卻一直直線上升、腰間繞了一圈又一圈的肥肉？

雖然，體重增加的原因很多，或因人而異。但當中一個可能性便是：你的正常三餐會否都是過量？自己不知不覺吃多了不自知？

（vcg）

碟子愈大，吃得愈多！

營養師及健康食品公司Nosh Detox的創辦人Geeta Sidhu-Robb就在訪問中提到：「要是你的碟子較大，即使你已經飽了，你也很可能繼續吃到一點不剩。因為我們需要20分鐘後，才會感到飽足。但對於很多人來就，吃飯的時間20分鐘都沒有呢。」

的確，根據劍橋大學的研究，人的食量很容易受到眼前食物的份量而左右，而非自己飽足與否。當份量愈多，食量便會愈大。劍橋大學行為及健康研究小組的Gareth Hollands醫生就認為，自制力不足也是一個很重要的因素。

除了平日點菜時要求「少飯」，還可以怎樣控制份量的技巧？點圖看小貼士===>

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雖然，美的標準不只一個，但適量的飲食習慣總是對身體的百利而無一害的。或許，更愛惜自己的身體也可以是2019的重大目標之一？

Sources：Healthline, Huffpost