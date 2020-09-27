雷神｜零偶像包袱型男基斯咸士禾夫　成荷里活最完美男神5大原因

愛家、愛老婆、愛小孩，這個有顏有身材的超優質男人，橫掃了荷里活大片，基斯咸士禾夫Chris Hemsworth是Marvel宇宙裡的英雄，也是公認的寵妻魔人。

基斯咸士禾夫Chris Hemsworth出生於1983年8月11日，澳洲墨爾本。有著迷濛深邃藍眼睛和191cm身高的他，19歲就入行拍電視劇，除了喜歡表演，進演藝圈的初衷是為了想幫父母還清房貸。一開始在澳洲星運浮浮沉沉的他，在2004到2007年，出演了澳洲的長青肥皂劇《聚散離合》，總共171集。

按圖看雷神Chris Hemsworth成為荷里活最完美男人的五大原因▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

1. 不一樣的英雄托爾

Chris Hemsworth從澳洲進軍荷里活的首次登場，是2009年的《星空奇遇記》，他在裡面客串演出男主角的爸爸，雖然戲份不多，卻讓他有了往後《雷神奇俠》的試鏡機會。2011年，因為漫威宇宙裡面《雷神奇俠》Man炸的形象成為全球人氣王，2013年的《復仇者聯盟》和《白雪公主之魔幻復仇記》也大受歡迎，正式讓全世界的觀眾看見他。

而後基斯因為出演2016年的《捉鬼敢死隊》勾起了他內心深處的搞笑魂，開始思考如何扭轉托爾高大上的英雄形象。《雷神奇俠3：諸神黃昏》就可以看見托爾開始進化了，他更在《復仇者聯盟3：無限之戰》以搞笑的發福托爾，成功打造了「英雄皆凡人」的形象。他毫無偶像包袱，穿戴27公斤重的矽膠啤酒肚，讓人看到他為戲付出的無限可能。

2. 一家都帥的神基因

不只是基斯在荷里活努力，他的哥哥路克咸士禾夫Luke Hemsworth和弟弟里安咸士禾夫Liam Hemsworth也都是演員，還一家都很帥。哥哥路克在《西部世界》裡的精湛表現讓人印象深刻。弟弟里安一開始與基斯一同參與《雷神奇俠》的試鏡，輸給哥哥後有點消沈，幸好拿下了另外一部超熱賣荷里活大片《飢餓遊戲》，也成為荷里活一線男星。他與迪士尼小天后Miley Cyrus分分合合，結婚一年即離婚的花邊新聞也讓人津津樂道。

【相關圖輯】台妹最想嫁10大日本男神 三浦春馬竟然唔上榜 佐藤健排第幾？（按圖預覽）↓↓↓

+ 21 + 21 + 21

3. 最愛家的荷里活演員

這位性感男星大紅之後，不但不想過著Playboy的生活，反而想要回歸家庭。27歲時，基斯就與大他七歲的西班牙女星Elsa Pataky結婚，在荷里活裡絕對稱得上超早婚，最感人的是，就算後來全世界爆紅，他也沒有因此改變。不管基斯聲勢多麼如日中天，他心底惦記的還是家人。

他的妻子Elsa的無名指上有著Chris親自幫她紋上的字母「C」，而Chris則同樣有著Elsa紋上的字母「E」，兩人的前臂上還有著相同的「CEITS」紋身，是他們與3名子女的姓名縮寫。終極愛妻愛小孩的他，更在2019年底宣布暫別荷里活息影，搬回澳洲，為了陪妻子、女兒和雙胞胎兒子們，過著平凡人的生活。「與老婆、小孩共享生活一直是我的夢想，現在我可以享受與感受這一切。」

4. 最關注環境議題的男星

Chris不只是帥又愛家，他還熱愛地球和大自然，時常宣導海洋、環境氣候變遷等議題的重要性。他也在澳洲森林大火時大方捐助鉅額金額，更為了那些無辜的樹熊和袋鼠們向世界發聲，絕對以身為澳洲人為傲。

5. 最熱衷健身的男神

他的興趣除了去健身房，還最愛衝浪，最愛衝浪的海域是澳洲。他時常在IG上分享健身鍛煉短片，以一種超越凡人的激烈訓練，雕塑出他完美的身型。他也和妻子共同發行了名為Centr的App健身課程，包含鍛鍊、飲食計畫和專注力練習。「我們都有尚未開發的潛力，你可以透過健身得到一個更健康的身體和最強大的心靈。」

這樣從內到外的完美男人，絕對是少見的荷里活奇耙啊！

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】Emma Watson 15句自信語錄：想要成為公主 不一定要嫁給王子！

+ 25 + 25 + 25

延伸閱讀：

法國男神路易卡瑞Louis Garrel生日快樂！細數「全巴黎最帥男人」的四個迷人小秘密

新世代義大利男神降臨！認識《禁錮之慾365DNI》爆紅男主角Michele Morrone

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：帥氣、搞笑還寵妻！雷神索爾克里斯漢斯沃Chris Hemsworth是好萊塢最完美男人的五大原因】