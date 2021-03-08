撰文： 周凱欣 最後更新日期： 2021-03-08 22:00

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》熱播，除了有份參加的張柏芝、容祖兒等女星成功引起話題，其中節目裡擔任評審之一的經理人霍汶希竟意外地搶眼，更被封為「最美經理人」。

霍汶希於《乘風破浪的姐姐2》比容祖兒更搶鏡，更被讚美貌似王菲？(manifokfok@IG)

不是女明星的霍汶希，在《乘風破浪的姐姐2》風頭比一班「姐姐」過之而無不及。觀眾大讚霍汶希保養得宜，有美貌又有智慧，打扮幹練整潔，詮釋出現代女性自信亮麗的模樣，美得讓人挪不開眼睛。不少網民都在節目微博留言表示：「被Mani圈粉了」、「好美啊」、「很像王菲」、「不出道浪費了」，霍汶希的人氣自節目出街以來不斷上升。

48歲的霍汶希不論是外貌或身材都保養得極好。(manifokfok@IG)

不說不知，霍汶希原來已經有48歲。從她的長相、打扮，以至皮膚形狀態，完全看不出真實的年齡，外貌身材都保養得極好。霍汶希長有一雙圓大又炯炯有神的眼睛、鼻子畢挺，唇紅齒白，顏值絕不輸給一眾女明星。霍汶希在節目中的造型品味也獲網民大讚，總是穿上西裝外套的她，簡潔俐落又不失時尚感，配合她一頭梳得貼服的直髮，與女人味十足的紅唇化妝， 一舉手一披足都散發出職場女強人的氣場，充滿著成熟自信的韻味，穩穩妥妥的霸道女總裁魅力，輕易搶佔眾人眼球！

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16歲時模特兒入行有「小林青霞」之稱 為養家選擇放棄「星途」

霍汶希天生明星相，初入行模特兒界便有「小林青霞」之稱。(《直通香港》截圖）

霍汶希16歲時就當模特兒拍廣告，樣子姣好的霍汶希年輕時有「小林青霞」之稱，有人說她長得像王菲，其後又有人說她長得像趙薇，模特兒工作機會不斷。單親家庭長大的霍汶希，自小就想早一點出來工作，霍汶希曾在公開訪問中回憶說道，爸爸在她很小的時候就離開了，媽媽獨力撫養著8個兄弟姐妹，她不想媽媽辛苦，經常擔心家裡不夠錢用，所以年紀輕輕便擔起了養家的責任。但有一次，當時仍是花季少女的她，竟被廣告客戶要求飾演一位媽媽的角色，霍汶希雖然並沒有拒絕，但這也令她意識到青春有限，模特兒這行做不長久，成為了她「轉行」的契機。

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離開模特兒界，霍汶希其後當上了售貨員，第一天上班便因穿高跟鞋站著一整天太辛苦的關係，躲到廁所哭了一個小時。天生性格不服輸的她沒有因此放棄，擦乾了眼淚又繼續上班，如是者當了一年多的售貨員，由業績包尾拼博到公司裡數一數二的售貨員：「做人最重要是堅持，定下了目標就不要改。」

一定要向前走，不能停下來，停下來就是退步。 霍汶希

霍汶希一手栽培了Twins、容祖兒等藝人，更被稱為是「香港最後一個金牌經理人」。(manifokfok@IG)

霍汶希其後輾轉又加入了唱片公司，當上了幕後人員、製作人等工作，就在楊受成要建立起娛樂王國之時，霍汶希在因緣際遇之下轉型成為經理人。霍汶希在浙江衛視《華商啟示錄》中，就曾分享了自己成為「金牌經理人」的酸甜苦辣。

當時只有20歲出頭的霍汶希接手了第一個工作「重任」--謝霆鋒，從此開展了不平凡的經理人生涯。當時只有16歲的謝霆鋒反叛又難搞，可是卻是有「整治」他的本事，兩個人經過多年的合作，早已培養出親厚如家人的關係。霍汶希更在節目中直言 :「我知道用什麼方法對付他，如果不是我，就沒有現在的謝霆鋒。」其後她更一手栽培了Twins、容祖兒、古巨基、林峯、陳偉霆等藝人，有指最高峰的時期，霍汶希同時要管理50位藝人。

沒有我，謝霆鋒沒有今天那麼紅。 霍汶希

做什麼行業也好，我對自己的要求就是，要做到最好的那個。 霍汶希

被稱香港最後一個金牌經理人 霍汶希：辛苦到無人能體會

霍汶希說經理人工作表面風光，工作壓力大及箇中辛苦旁人無法理解。(《乘風破浪的姐姐2》圖片)

總是一臉高冷，眼神堅定，任何時候看上去都沒有一絲疲憊的霍汶希，不單只是「最美經理人」，更被稱為是「香港最後一個金牌經理人」，趕上了香港樂壇輝煌時代的尾班車。現時作為香港英皇娛樂集團COO以及英皇（北京）文化發展有限公司CEO的霍汶希，地位可說是舉足輕重。她在節目中分享說，當經理人表面看來風光，整天在藝人明星身邊團團轉，但箇中的辛苦沒有人能體會：「我要24小時侯命，沒有私人時間，手機從來不可關機，無時無刻都在作戰狀態。」霍汶希還特別提到，作為經理人懂得「危機處理」很重要，當藝人有突發事件，經理人總是要第一個現身擋風擋雨，承擔所有壓力。

如果懂得處理危機的話，大事化小，小事也可能是一個機會。 霍汶希

霍汶希不單是經理人更是眾人的好朋友，與容祖兒、阿SA及阿嬌等女星情同姊妹。(manifokfok@IG)

聰明、能幹、拼博的霍汶希是天生的公關能手，在20多年的經理人生涯裡，她經歷過鋒芝戀、頂包案、阿SA隱婚離婚、阿嬌不雅照片等轟動娛樂圈的大事件，化解了一場又一場的重大危機。當藝人負面新聞纏身時，換了別人可能早已放棄已沒有「價值」的人，但霍汶希總是不離不棄的陪伴與支持鼓勵，從不放棄形象被毀的每個藝人，真心對待他們如朋友家人。而那些曾鬧得滿成風雨的藝人，在她手上也真的「起死回生」，轉危為機，在娛樂圈繼續佔一席位。除了工作以外，霍汶希說大家更會分享私事和感情事，無所不談，難怪霍汶希與所照顧過的藝人都感情要好，喚她做「Mani姐」更甚至是「媽咪」，阿SA和容祖兒更是公開暱稱她做「老母」，在母親節也會送上禮物表達心意，大家對她的敬愛和感情，早已遠遠超乎一般經理人和藝人的關係。

我對團隊很嚴格，對自己也很嚴格。 霍汶希

【按圖看】霍汶希成了大家口中的「媽咪」，更是謝霆鋒最重要的女人？▼▼▼

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霍汶希一人分飾多角 事無大小都會操心

容祖兒是霍汶希的「愛將」，由新人培育到成為天后，一直對她寵愛有加。(manifokfok@IG)

霍汶希在節目中說過，當經理人不是那麼簡單，有點像保姆、有點像律師，也有點像媽媽，在各方面都要維護。藝人受到眾星捧月般的追捧，但霍汶希從來都是「說實話」，她說有些新人很怕她，覺得她樣子「很兇」，但她從來不怕說狠話，並以長輩的方式教育她們，事無大小都會操心。霍汶希說每多一個藝人，她就多一份顧慮，時刻提醒著他們要努力進步，不要被名利沖昏頭腦：

最難聽的話，往往都是出自經理人的口。 霍汶希

不要覺得自己很紅，粉絲變起心來比男朋友還快。 霍汶希

女強人的溫柔只留給最愛的女兒 霍汶希樂做單親親媽媽

霍汶希在2013年突然宣佈已成為單親親媽媽，令大家吃了一驚。（霍汶希Mani＠微博）

霍汶希是眾多藝人明星的「媽媽」，而在現實中她也是個堅強媽媽。2011年，霍汶希突然向公司請了半年假到美國，低調生下女兒。直到2013年的母親節前夕，霍汶希在微博宣佈自己早在兩年前已當上了媽媽，並分享了與女兒Honey的合照，並言女兒的出現令她生命得以完整。從霍汶希分享的照片中可見女兒長得十分精靈可愛，一雙眼睛又圓又大，完全是遺傳了媽媽的美女基因。

對於霍汶希女兒生父的身份，外界也出現了多種版本的猜測，畢竟霍汶希一直在大家眼前都是一副熱愛工作的女強人模樣，對感情事十分低調。不過再強的鐵娘子，心底始終也有柔軟的一面。霍汶希早年在《直通香港》的訪問中，也透露出對愛情和婚姻的看法：

我很希望可以結婚生BB，作為女人我覺得起碼要一個家庭。 霍汶希

從霍汶希的女兒Honey與舅父行山的背影照可見她身形高挑，遺傳了媽媽的模特兒基因。(manifokfok@IG)

雖然有傳媒拍到她帶著女兒和內地商人賀丹青一同外出，有如一家三口的模樣，而傳聞一直有指賀丹青正是Honey的父親，但霍汶希始終從沒有直接回應，對女兒父親的身份從來也隻字未提，只希望獨自撫養女兒快樂長大。即使工作再忙，霍汶希都會盡力陪伴女兒，留給她最重要的位置。那怕女兒是單親家庭中成長，但當中的愛也沒有缺少。

霍汶希獨立自信且堅強努力的女強人形象，充滿現代女性魅力。（霍汶希Mani＠微博）

霍汶希在感情世界裡當初「結婚」的期望或許未有圓滿，但從金牌經理人到單親媽媽，她用盡全力做好每一個角色。霍汶希令人欣賞的，不只是外表的美，而是總以最好為目標，強大又無畏的內心，更拒絕被年齡綁架，發揮了每個階段女性都的獨特魅力。儘管不是藝人明星，但獨立自信且堅強努力的她，確是好比明星般發光發亮。

女人年紀越大，經歷越多就越有魅力，人家說青春不敗，但我覺得是三十不敗，四十不敗，女人不敗。 霍汶希

【按圖看】霍汶希女強人以外私下一面，既是好媽媽也是好閨密？▼▼▼

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