跑龍套10多年成荷里活最火亞洲面孔　Greta Lee：我想把生命榨乾

從跑龍套十幾年，到成為Dior品牌大使，出演迪士尼電影主角。



就在不久前，41 歲的韓裔演員葛莉塔 · 李（Greta Lee）登上《Vogue》美國版十一月刊封面，成為該雜誌歷史上首位美籍韓裔封面人物。

憑藉文藝片《從前的我們》走紅，葛莉塔 · 李曾為《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》配音，並在迪士尼新片《創戰紀：戰神降臨》中擔綱女主Eve Kim。在《Vanity Fair》荷里活30周年特刊上，她作為唯一的亞洲面孔亮相，電影時尚資源雙收。

如今的葛莉塔，已經是手握頂級資源的一線影星。然而，在這之前，她也曾在片場跑龍套十幾年，不斷碰壁，限定在邊緣化的亞裔角色中。直到兩年前，葛莉塔出演了獨立電影《從前的我們》，第一次出演女主角，便一夜成名。

客觀來說，葛莉塔的五官並不屬於傳統意義上的美人類型，顴骨略高，線條鋒利。但歐美時尚媒體卻鍾情於她的獨特，稱其為：「有鑽石邊緣」的迷人弧度。她偏中性冷冽的氣質，也十分適配於所飾演的女主角——會面臨挑戰和挫折，但堅定、獨立和勇敢。

《Vogue》稱她是「用冷靜與鋒利的優雅，重新定義了當代女性的力量。」《紐約時報》則評價她是「當下最能代表亞裔女性複雜性與深度的演員之一。」

爛番茄95%，靠文藝電影一夜成名

如今的成就讓我感覺很微妙，我知道了可能性的邊界，但不只為我，也為了所有亞裔女性。

2023年初，《從前的我們》（Past Lives）在聖丹斯電影節首映，引發轟動。作為葛莉塔 · 李事業的轉折點，影片口碑迅速發酵，爛番茄新鮮度高達 95%，入圍第 73 屆柏林國際電影節主競賽單元，並最終獲得奧斯卡提名。

憶起首映當天，葛莉塔說：「最後一場戲時，我坐在觀眾席上，注意到人們開始坐立不安找東西，我以為他們討厭這部電影，想要離開。結果卻發現所有人紛紛掏出紙巾，開始落淚。至今，我想起那天仍會渾身發冷。」

《從前的我們》講述了一個橫跨二十年的温柔故事。在影片中，葛莉塔 · 李在片中扮演生活在紐約的劇作家Nora，在多年後與兒時的戀人重逢。

對於葛莉塔來說，出演Nora的過程是一種全新的挑戰。「Nora是我演過最平凡的角色。我習慣演繹那些風格化、誇張的角色，但Nora如此坦蕩無畏，毫不掩飾,這種呈現方式既令人解放又令人心碎。」、「她可以自由地存在於人們所謂的男性或男性化的框架之下,並從這種二元對立的關係和思維中解放出來。」

克制成為了演出的核心，葛莉塔要去把控表達和自我感受間的平衡，「那感覺就像屁股底下埋着座火山。」

影片導演兼編輯席琳 · 宋（Celine Song）同樣是一位亞裔女性創作者。這是她的首部作品，靈感來源於她自身的生命經驗。在拍攝過程中，席琳不斷鼓勵葛莉塔相信自己的直覺與判斷，最終讓她塑造出一個與自身經驗契合、極具共鳴的角色。

這份忠於生活本身的誠實和複雜，打動了觀眾和影評人，美國國家公共電台稱這部作品是「近年來最動人的愛情故事之一」。《泰晤士報》稱讚葛莉塔「光彩照人，華麗奪目」;《荷里活報道》認為她打破了以往對亞裔的刻板印象，展現出「非凡的深度」。

影評人 Clayton Davis 則說：「敏感而遊刃有餘，葛莉塔 · 李的表演是今年上半年（甚至整個2023年）最出色的表演之一。 」

跑龍套十多年，才第一次演主角

在憑藉《從前的我們》走入聚光燈之前，葛莉塔 · 李近乎跑了十幾年的龍套。

1983年，葛莉塔出生於美國洛杉磯的一個移民家庭。她的父親彼得 · 李是一名醫生，母 · 簡 · 李曾是一位音樂會鋼琴家。葛莉塔自幼受到藝術的薰陶，心中的演員夢漸漸萌芽。後來，她考入西北大學傳播學院，探索音樂劇和喜劇小品。

畢業後，她搬到紐約，在百老匯音樂劇中演出，磨鍊演技，並最終通過參演兒童教育劇集《The Electric Company》正式踏入演藝圈。

但此後，她的事業發展並不順利。入行後，她一直在劇組跑龍套，參演了眾多美劇，卻鮮少引人注目。

「我覺得自己死在了水裏，像在參加自己的葬禮。」回憶起以前的挫折，葛莉塔說，「有段時間我不得不承認，我距離20年前的夢想仍然遙不可及。」直到2019年，36歲的葛莉塔首次擺脱龍套身份，成功獲得《早間新聞》中固定角色Stella的機會。

拍攝過程強度極大，就像「劇烈運動」，但這成為她演藝生涯中的重要突破。無論份量如何，葛莉塔都會認真對待甚至「利用」每個角色。「我會試圖制定戰略，就像這是戰爭一樣。我在腦海中重寫劇本，從字面上重寫場景，然後自己排練。」

她還意識到，並不是其他人都需要做這些。「我看着我的其他一些搭檔——他們只是在吃薯條。」

這種處境也讓她開始反思荷里活演藝圈中的結構性不平等，以及作品中對亞裔的刻板化塑造。「世界好像看不到我，我就存在於我的頭腦之中。」、「一些配角沒有被寫透，甚至是種族主義的。」她開始對角色進行審查，學會說不。

終於，幾年之後，《從前的我們》給了她饋贈。在故事中，Nora和諸多移民一樣，捨棄鄉音和故鄉，衝向更開闊的世界。然而，即使拼盡全力，兒時的偉大夢想也未必可以達成。Nora的目標，也從諾貝爾獎、普利策獎逐漸讓位於現實的考量，最終為了身份而提前結婚。

現實中的葛莉塔，一直鑲邊卻從未放棄，和這個冷靜而憂傷的女主角擁有相似的底色。這一次，這部亞裔女性班底的作品回應了她的生命肌理。

爆紅後的葛莉塔，有很長一段時間都無法反應過來。多年默默無聞的經歷。讓她習慣了內心的沉靜與自我修煉，因此，當她踏上金球獎的紅毯時，心中仍覺得這一切過於不真實。

我感覺正要去參加自己的婚禮，內心那個小女孩與我同行。一切顯得夢幻而尊貴，卻夾雜着一絲腳踏實地的質樸——這種雙重性讓我謙卑。

進軍導演界：「我想把生命榨乾」

2025年，除了正在上映的《創戰紀：戰神降臨》以外，葛莉塔的最新機會是威尼斯電影節上映的電影《晚年成名》（ Late Fame ）。在電影中，她與威廉 · 達福（William James Dafoe）演對手戲，飾演一個「善變的戲劇女演員」。「這個新角色沒有眉毛，我現在看起來就像一個外星人。」葛莉塔調侃道。

除此之外，如今的葛莉塔，並不僅僅滿足於做演員和時尚，她甚至開始嘗試導演電影。她將改編莫妮卡 · 金的暢銷小說《眼睛最美味》，開啟其長片導演首作。這依然是一個以亞裔女性為主角的故事。影片融合了現實與恐怖元素，延續了葛莉塔一貫關注的身份與心理維度。

在拓展個人事業版圖的同時，葛莉塔也始終關心亞裔群體在荷里活的處境。「最近我有機會與一些剛起步的年輕人交流，聽他們談論對有限機會的擔憂……這清楚表明，我們距離建立更公平的社區結構還差得很遠。我不斷思考該如何持續為他們創造空間。」

或許，正因為如此，她更加珍惜當下每一次表達的機會——無論是在鏡頭前，還是在日常之中。

「我真的很貪戀生活。」在《Vogue》的採訪中，葛莉塔一邊大口咬着芝士漢堡，一邊承認道：

我想把生命榨乾。

