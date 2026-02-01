2026立春開運攻略！3招「換氣場」接財氣　這3生肖事業財運雙豐收

立春落在2026年2月4日，是二十四節氣中的第一個節氣，也象徵新一年能量正式啟動。傳統上說「立，始也」，立春是一切生機的開端，自此陽氣回升、白晝漸長，萬物由藏轉生。



立春前後約2/4至2/18這段期間，是從舊運翻頁、幫自己「換氣場」的關鍵窗口，只要順勢而為，就有機會迎來事業衝刺、財運開張的新局面。

第一招：寫下新願定心法

立春這一天，準備一張紅紙或好看的便條紙，寫下三件最想在新的一年完成的目標，可以是事業、財富或健康人際。寫完後對自己念出來一次，再將紙折好放進皮夾或書桌裏，象徵把願望放進自己隨身的能量場。之後每當覺得迷惘、懶散時，拿出來看一眼，提醒自己「今年要往哪裏走」，運勢也會因為你的專注而越來越聚焦。

第二招：迎春綠植轉運法

立春代表萬物萌芽，很適合在家裏或辦公桌添一盆小綠植，例如富貴竹、發財樹、多肉植物等。建議放在桌面左前方或靠窗的位置，象徵「新機會從這裏長出來」。澆水時可以順便幫自己打氣，心裏默念「每天一點前進，運勢就多一點空間」。照顧植物的過程，也是在提醒自己穩定、耐心，為事業與財運打下長久的根基。

第三招：立春走春開人脈法

立春前後，不妨安排一次「小走春」，不一定要遠遊，去喜歡的咖啡店、海邊、老街或廟宇都可以。重點是讓自己走出原本的生活軌道，見見不同的人與風景。若能順便拜拜、投個香油錢，或約朋友聊聊新年的計畫，更容易在談笑之間蹦出新點子、新合作。人一活動，氣就會動；氣一動，好運就比較追得上你。

1. 生肖虎——事業領頭羊，新計畫加速落地

立春前後，生肖虎的氣勢相當旺，特別是在事業與財富上，有「把主導權拿回來」的味道。這段時間很適合主導專案、提出新方案、談加薪或爭取更好的資源，只要事前準備充足，別因太有自信忽略細節，很容易一戰成名。

財運方面正財表現亮眼，靠專業與效率就能提高收入，若想嘗試投資，可以小額試水溫，但務必先設定停損停利。感情上則要注意說話方式，多用「一起」取代「你應該」，感情會比你想像中更穩。

2. 生肖馬——氣勢全開，貴人加持的開春冠軍

立春對生肖馬來說，是新局啟動、貴人出現的黃金時刻。工作上只要你願意主動出擊，像是發企劃、提合作、拓展客戶或曝光作品，都有機會得到賞識，甚至被拉上一個新台階。

財運同步升溫，正財、分潤與合作收入都看得到起色，但記得「有手感更要有紀律」，投資與花費先抓好預算，避免一時衝動把好運花光。感情方面桃花不弱，單身者在聚會與工作場合很容易遇見有魅力的對象；有伴者若能一起規劃未來或出遊，將讓感情更有凝聚力。

3. 生肖狗——影響力放大，事業財運雙向推進

立春前後，生肖狗的關鍵字是：影響力與整體運勢「全面開機」。工作上行動力強、說服力也在線，很適合帶團隊衝刺、統籌專案或經營個人品牌，你的專業與人氣都在被放大。

貴人運不錯，資源、人脈與舞台有機會主動找上門；財運也跟著走強，正財靠績效，偏財則來自資訊與人脈，只要合約、分紅、權責事先寫清楚，就能穩穩把錢放進口袋。感情方面甜度上升，單身者容易在工作或社交場合遇到聊得來的人；有伴侶者若多一些共同目標與生活儀式感，感情會越走越有安全感。

立春開運關鍵：心先醒來，運才跟得上

立春不是突然大爆發，而是提醒我們：把自己的心、計畫與步伐「重新開機」。只要願意替自己寫下新願望、讓身體動起來、人際連結起來，運勢就會在不知不覺中偏往好的方向。願你在這個立春，帶著一點勇氣、一點企圖心，迎接一段屬於自己的新氣象、新開局。

