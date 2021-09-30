戰勝子宮頸癌和抑鬱　三孩之母浴火重新　勉勵同路人堅持就有希望

劉蓓霓（Penny）去年6月完成了子宮頸癌的抗癌療程，明明感到很害怕，卻故作堅強安慰家人；術後麻醉針脱落，但擔心半夜勞煩護士默默忍痛一夜。這一路走來，她經歷憂鬱症和癌症，如今跨過重重難關，她想站出來分享自己的經歷，希望走在生命懸崖的人可以勒緊繮繩，勇敢活下去。



現年39歲的Penny自小心臟不好，在分娩第三胎時痛了3天仍無法成功催生，醫生也堅持不麻醉開刀，以減少對心臟的負擔。由於子宮內有傷口，加上近親有婦科癌症病史，她自生產後便定期進行子宮檢查。一次莫名出血就診，醫生表示子宮有發炎跡象，也預示了長期反覆的子宮頸發炎將會導致癌症。

去年農曆新年，莫名出血的症狀又出現了，當時專科醫生正在休假，唯有暫時止血。為了不讓孩子失望，她瞞著家人帶孩子出國旅行，甚至在旅途中暈厥依然不願告知母親。Penny說：「我身邊有5個親人是乳癌或子宮癌患者，從醫生口中得知我有可能患癌，這些年我都過得很忐忑。」她曾經歷產前憂鬱，去年新年期間強顏歡笑地跟親戚拜年，還和家人旅遊，「回到家我才在老公面前哭，那時候相當難受。」

旅行回國後，她便做了詳盡的身體檢查，確診患上第一期子宮頸原位癌。除了丈夫和幾位好朋友知情，Penny沒有把生病的事告訴家人。「我的幾位親人都患有癌症，如果外婆和媽媽知道我患癌，肯定接受不了。當時我都在外哭完才回家，就是不想讓他們擔心。」

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心臟不好，手術風險比常人高

根據醫生評估，Penny必須進行子宮切除手術，連雙腳的淋巴也要一併切除。這可是大手術，連生產都避免剖腹的她，這次得全身麻醉、在肚上開一刀。「醫生說過我心臟不好，動手術有可能會面臨大出血、過程中心臟停止、昏迷不醒等風險。他也說，術後100%會進加護病房。」那個當下，她感到很茫然，想著自己會不會死在手術枱上？又想著，不動手術存活機率會不會更高？「我是相信醫生的專業，但我信不過自己的心臟。」

最終，她還是決定接受治療，而母親和孩子也得知她患癌。她憶述：「媽媽哭了幾個月；大兒子隱忍難過，二兒子說如果我死了他也不想活了。為了家人，我必須好好活下去，不能讓他們擔心難受。」

術前Penny全身都在發抖，害怕自己再也醒不來。「入院準備動手術時，媽媽一直陪著我，但她怕醫院有鬼，不敢一個人上廁所。我雖然擔心手術，但忙著安慰她，又覺得她很搞笑，就沒有時間緊張了。」她續說：「醫生給了我很大的信心，讓我記著他的樣子，說是手術一醒來就會看到他。他也擔保不會讓我進加護病房，讓我放心。」

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不想給人添麻煩，儘可能靠自己

彷彿很深沉地睡了一覺，Penny甦醒後果然如醫生說的，並沒有被推進加護病房，成功熬過手術！由於傷口很大，醫生便在她的脊椎尾骨處放置麻醉針。不料麻醉針不小心脱落，但母親已經熟睡，又不敢勞煩護士，她忍痛一宿，直到第二天才告知醫生。後來，醫生給她裝了手按式麻醉針，痛的時候就按一下，但副作用就是整個人會昏昏沉沉。為了想早點清醒，她忍痛不按嗎啡，也要求拆卸麻醉設備。

當腹部傷口慢慢復原，另一個問題又出現了。或許是移除腿部淋巴的手術傷及神經，她的左腳沒有了知覺，連用針扎也沒反應。「護士交代說要上廁所就要按鈴求助，我卻堅持靠自己拄著枴杖。」途中跌倒了，她也沒有呼救，只是慢慢地爬回牀。「我當時沒有意識到傷口那麼大，現在想想，當時真的很險，萬一傷口裂開就慘了。」

雖然做了物理治療身體狀況逐漸恢復，但Penny的左腳依然不能活動自如，有時會乏力腿軟。另外，她的子宮腫瘤雖已完全被切除，但病灶距離其他器官僅0.5公分，醫生團隊經過開會商討，建議她進行電療。「明明醫生說我手術完了療程就結束了，最後卻跟我說要進行3次電療，這讓我很崩潰。」與一般電療不同，Penny的療程稱為近接放療（Brachytherapy），需要進手術室，將儀器放入體內進行。「副作用時下體內有種被火灼燒的疼痛感，我那麼能忍痛，這次也受不了了。」

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遇到難關，絕不輕言放棄

慶幸的是Penny有顆堅強的心，在完成了所有抗癌治療後，她復原得很快，也返回了職場。會如此勇敢，她表示已故家婆給了自己很大的啟發和鼓勵。「我的家婆確診末期胰臟癌，醫生說她只剩下3個月壽命，但她挺過了一年才離世。」在安寧病房照顧了家婆一整年，Penny說：「她一開始不知道自己患癌，我只告訴她是膽生石，她就這樣安詳地度過晚年。」

在安寧病房裏，她看見許多垂死的病患，也看到很多義工前來陪伴和關懷。曾經她常安慰病患不要傷心、看開一些，但直到自己患病時才發現，並不是自己不要多想就會沒事的。要打從心裏接受和正視，才能更快地調整狀態。「我一直覺得成功抗癌的關鍵就是情緒，有了正能量才不容易被病魔打垮。人說抗癌5年才算成功，我只走了20%的路，更要保持良好的心態。」她續說：「我的身體裏就像藏著一顆不定時炸彈，在它引爆之前，我都要好好地活每一天。」

「最近看到有很多人因為疫情難捱而輕生，我感到很難過。」完成治療一年後，Penny決定在抗癌的群體中分享自己的經歷，「每個人都有自己的難處，患者努力爭取存活，健康的人卻選擇結束生命。我希望透過自己的故事，讓更多人知道，無論面對什麼困難，你還有路可走。不要放棄，我們將迎來希望！」

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【抗癌】挺過艱辛治療 Penny活好每一天】