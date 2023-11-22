香港運動及健康博覽6焦點率先看:$200全日任上瑜伽/健身/運動體驗

聖誕、年末狂歡前，想將勤補拙的話，除了要自律控制飲食外，不妨好好活動身體，揮灑汗水！冬天涼意十足，稍作活動不單可以暖身，更可以挑戰自己。想一次感受、體驗不同運動的話，不妨襯著這個週末參與第三屆香港運動及健康博覽，只需HK$200，就可以全日任上瑜伽、健身、舞蹈等課堂！博覽會中活動豐富，由主流到小眾運動推廣都有，例如極限硬舉、瑜伽、動感單車、室內高爾夫球等，不論是運動初手或經驗老到的朋友都可以盡興！



近年香港的運動風氣盛行，不少人都嘗試將運動加入生活當中，例如行山、健身、瑜伽等。對運動有興趣或喜愛户外運動的你，絕對不能錯過香港運動及健康博覽！

第三屆香港運動及健康博覽（FWE）門票資料

一般入場： HK$50（10月16日至11月24日購買） 即場購買HK$60



HK01獨家優惠門票：按此訂購

(早鳥買一送一) 一般入場票: $50/2人一同入場 (原價: $100/2人)

(展期開售85折) 一般入場票: $51/單人 (原價: $60/單人)

(早鳥8折) 無限課堂通行證 - 單日: $160/單人 (原價: $200/單人)

(早鳥8折) 無限課堂通行證 - 全展期適用: $280/單人 (原價: $350/單人)



第三屆香港運動及健康博覽於2023年11月25日至26日舉行（品牌提供）

6大焦點率先看 揮灑汗水釋放潛能

來到第三屆香港運動及健康博覽，是次規模更加升級，將逾25萬平方呎的空間化身成全民運動競技場。場內有6大焦點主題舞台，能夠滿足不同程度人士的需要。想參與這場健康之旅，了解自己適合哪種運動的話，就要留意以下的6大焦點率先看！

焦點活動：1. 瑜伽舞台

近年瑜伽風氣盛行，既可以改善情緒與睡眠、增肌減脂、紓緩痛症及減少發炎反應，而瑜伽亦有分支不同的門派派別，例如哈達瑜伽、力量瑜伽和串流瑜伽等。若果想一次過體驗不同瑜伽，感受不同導師，例如RYT1000導師、澳洲專程來港的Dustin Brown的教導的話，千萬不要錯過這個同時能夠玩樂，亦能夠向不同導師學習的難得機會！

焦點活動：1. 瑜伽舞台（品牌提供）

焦點活動：2. Chubb 安達人壽健身舞台

想感受高強度的運動，全情投入運動當中？舞台當中有一系列跳舞班，絕對能夠掀起熾熱氣氛！例如由Nike香港及台灣NTC Master Trainer Utah Lee及J-Lin ，攜手合作的獨一無二的高效舞蹈訓練、Les Mills 公告全球首推Q4最新的健身套路以及結合力量與美感的霹靂舞等，讓大家跟著節奏、感受律動！

焦點活動：3. 新興運動體驗區

這個體驗區，可謂專為運動愛好者而設，大家可以盡情探索不同種類的新興運動：例如動感單車、閃避球、極限硬舉等，適合想挑戰身體協調、臨場反應及綜合體能的大家！

若是運動初手，亦可以在室內高爾夫球、忍者障礙挑戰等體驗區中訓練體能。

焦點活動：4. HYROX全球耐力賽

這個源自於德國，足跡遍布全球，全球著名的體能耐力賽 HYROX 再次登陸，可謂每個健身迷的目標。是次HYROX 體能耐力賽包括 1 公里跑步，緊接著功能性健身訓練，重複 8 次，充分鍛鍊力量及耐力，將健身同有氧合而為一。那怕你未能參與其中，亦可以在旁打氣吶喊！

焦點活動：5. USAPL冬季狂熱健力賽

除了每次令人熱血沸騰的HYROX全球耐力賽 ，今次更有 USAPL Federation呈獻的「USAPL冬季狂熱健力賽」加入，健力運動是指舉起槓鈴來鍛鍊肌肉的運動。健力賽中共有105位選手，每人會挑戰深蹲、臥推、硬拉三個項目作試舉，以舉得的總重量來分勝負，比拼力量並突破自身極限。

焦點活動：5. USAPL冬季狂熱健力賽（品牌提供）

焦點活動：6. 運動健身休閒區

逛好、參與滿足過後，亦需要稍作放鬆，博覽會中亦設有健康講座。大家可以透過與各參展商及業界人士等對話、交流，一同了解更多健康資訊，以正確的運動方式、健身資訊去追求健康生活態度。

焦點活動：6. 運動健身休閒區（品牌提供）

想更加了解自己，Humansa身心健康之旅更可以助重構個人健康，提供預防及治療的全面健康服務：當中包括體能測試、反應測試、肌肉伸展、由物理治療師提供的護理以及營養師提供的營養貼士。

而全新餐飲休閒區則提供多款健康美食及飲品，能夠為大家的運動旅程作美好終結。

全新餐飲休閒區為大家的運動旅程作結（品牌提供）

第三屆香港運動及健康博覽（FWE）詳情



日期：2023年11月25日至26日（上午9時至下午7時）

地點：亞洲國際博覽館Hall 3、6、 8及10

地址：香港赤鱲角航展道

