【遊戲學老】社企設計遊戲思考「老齡」　「老人有能力反轉世界」

人人都會老，但誰敢說自己懂得「老」？社創設計室「啟民創社」最近在深水埗「合舍」設計遊戲活動「學老社：Drill！齊鍊老 ！」，讓來者邊玩邊思考「老齡」。「人人都問活動是不是只供老人家參與？不是的！」「啟民創社」創辦人李欣琪（Yanki）說：「我們每個人都會變『老嘢』，老齡是每個年齡階層的人都要學習的事。」 攝影：高仲明

「50+」，即第三齡人們開展第二人生，全球各地紛紛開設針對他們的課程，也有不少社區學院請他們作教師，比如由一個退休工程師教導大家維修電子器材。

當人老了，已經被生命戲弄多次了，便有更多經驗，面對突如其來的事情。 「啟民創社」設計研究員Albert

跨代玩遊戲：無定向皮球如人生難關

一個20歲大學生拿起經團隊設計的無定向皮球，向前方地面擲去，球竟然向左右兩邊彈走，被另一個50+學生（第三齡人士）輕鬆接住。「啟民創社」設計研究員曾兆賢（Albert）問學生，覺得「老」是怎樣一回事？年輕學生答：「老去的人，反應時間會不會慢點，很難判斷球的去向？」

「啟民創社」要說的恰恰相反。「球雖然無定向地彈去相反方向，但當人老了，已經被生命戲弄多次了，便有更多經驗，面對突如其來的事情。」Albert說。

不如預期的皮球，無定向的彈走，如人生。

這個以設計切入社會議題的社創設計室最近和駐倫敦藝術家、設計師Pascal Anson合作，設計了遊戲室「學老社」，讓公眾學習「老」的特質——抬起重40公斤的球體，是體力的堅毅；以一隻手指平衡大皮球，是精神層面的毅力；判斷皮球的無定向路徑，是適應力；把泥巴擲向牆上，是堅韌力。

精神層面的平衡，是繁忙城市人的重要課題。50歲的人們如何克服精神困擾？

抗癌、抑鬱故事提煉遊戲設計

每個遊戲背後都是一個老人的故事。設計「學老」工具的Pascal Anson，他的母親正正是二次世界大戰後嬰兒潮的一代，自小在艱難中長大。抗癌11年的她最近過世，終年80多歲。臨終前，Pascal問及她為何能與疾病共存多年仍然保持樂觀，媽媽答道：「我沒想過要學習堅韌，但過去成長的經驗令我有能耐面對難關。」

於是Pascal設計了投擲泥巴的遊戲，參與者需手持泥巴，使力往牆上的膠板投擲。膠板上印有不同「成功」、「繼續努力」等等字句，就算投不中膠板，泥巴也會掉落在地面印有字句的膠板上——喻意不斷嘗試，即便失敗也必定留下痕跡。

「啟民創社」之前完成了關於好死、腦退化的設計企劃，每次都強調年輕人和50歲以上人們的跨代共創。

遊戲目的是學習賞齡和創老——欣賞自己老去、找尋老齡創意力。 「啟民創社」創辦人 Yanki

「我認為堅韌是老齡最重要的課題。」Yanki說，比如團隊常接觸的老人家莫積勤，一個具深厚文學修養的中文教師，曾經因太太過世而尋死，最終在朋友支持下慢慢走出抑鬱的幽谷。現在他已是團隊計劃的常客，曾經裝扮成老齡模特兒。

「遊戲目的是學習賞齡和創老——欣賞自己老去、找尋老齡創意力。」她說，遊戲之後，團隊收集參與者對「老齡」的想法作為研究資料，不過說不定沒有實物出產。「好多人覺得設計要有物件，這當然是我們的專長，但設計也有教育的功能。」

不同年紀的人一旦圍成一圈，很快能彼此交流對「老」的想法。

不只「衰老」，第三齡還可以「創新」

社會學家說人有四齡，而近百年才出現「第三齡」。醫學未昌明時，人們往往退休後很快死去，「第三齡」年期很短。現在人類壽命延長，根據2017年日本厚生勞動省報告，香港是全球男女最長壽的地區，女性平均壽命87.66歲，男性平均則為81.7歲，第三齡可以長至20至30年。

啟民創社創辦人Yanki（右一）相信設計可以協助有經驗的第三齡，甚至第四齡長者充權。

Yanki為「50+」（第三齡人士）學生授課數年，這些學生部分已經退休，卸下養育和工作壓力，常常被稱為「金齡」、「銀齡」或「第三齡」——他們或受過教育，或仍充滿活力，處於身體機能尚未衰老及無法自理的人生階段，全球亦紛紛開設由退休人士教授或供他們學習的社區學院。

北京清華大學裡住了6,000至7,000位退休教授，每個都是頂級化學家、建築師等，這些第三齡仍然很想玩。Yanki曾經追訪他們，跟他們提煉出很多從老人角度出發的創新方案，比如在清華園辦老年飯堂、學習與年青人溝通的課程、樹葬服務和安排遺體捐贈等等。「85歲有幾老？有人仍然每日打桌球。老人的創造力要在小社區被認可，才有創新城市的可能性。」

Yanki授課時說，大家總盼望有「好開心的第三齡」，「一日的第四齡」。「你能掌握第三齡的人生，但第四齡要依賴他人過日子。」她說畢，在座第三齡學生紛紛點頭。

前線服務老人很忙，仍看到公眾學老的需要：大家要接受老齡、擁抱老齡，再教授其他人。 Yanki

用設計解決社會問題

回到香港，設計團隊近年頻頻和服務老齡的社福機構如基督教香港信義會、香港基督教服務處溝通，發現前線社會工作者很想卻很難做到一件事：鼓勵公眾學老。「前線服務老人很忙，仍看到公眾學老的需要：大家要接受老齡、擁抱老齡，再教授其他人。被充權的老人家於是成為解決方法的其中一份子。」Yanki說。

「老」，誠然是香港未來的重大挑戰。政府今年2月初正式上調長者綜援的申領年齡至65歲，勞工及福利局局長羅致光指要鼓勵長者就業引起社會爭論，貧困老人和福利保障問題長年未解決；同時，本地戰後嬰兒潮一代逐漸走向高齡，將為醫療及社福體制帶來未知的巨大壓力。

Yanki說，不要小看年老者，「如果他練了80年功夫，他也能提起30公斤的球。」

人口老化的浪潮快將殺到，設計團隊想要詰問，當醫療界和社福界各有任務，設計和創意可否幫忙解決社會問題？於是團隊計劃找到1000個年青人和400個「50+」跨代共創，針對好死、腦退化和創新老齡提出設計方案。近年，他們先後完成了「死物習作(Fine Dying)」和「腦化城市DEMENTIA GOING」的計劃。

從好死、腦退化到「學老社」，設計就像是「社會問題」和「解決方法」之間搭出一道理解和創意構想的橋樑。例如「死物習作」透過工作坊、參觀墳場和探訪臨終病人，讓參與者討論何為「好死」，設計出信紙撒灰器「信別」，讓人們寫上字句，慢慢撒灰。「腦化城市」則設計了轉動的掃把、滿牆的電掣，讓參與者透過工具感受認知障礙症的徵狀。「學老社」教育公眾學老，提出把有經驗的老人轉化為解決問題的人力資源。

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不只是「啟民創社」，其實不少團隊亦正實踐轉化第三齡、第四齡為社會資源的理念，比如關注老人貧窮問題的「關懷貧窮學校」。他們相信部分年老者不只是受惠者。

老人有他們的生活經驗和解決問題的文化，而藝術家和設計師的角色就是和他們協作，找出他們看不到的自身力量。 Yanki

充權「老嘢」可以反轉世界

「香港人說老，只想到執紙皮婆婆好慘。社會對老齡的想法是否要改變？老齡（Aging）不只是說幫助老人家，Aging是一個過程，是屬於每個人的事。我們出生那刻就開始老去。」Yanki說，不少人仍然擺脫不了老人必定是受惠者的想法，設計團隊進一步想要扭轉社會對「老」的刻板印象。

想法離地嗎？不少社福組織其實也正實踐類近的理念，比如拾荒婆婆黃姐是「關懷貧窮學校」真人圖書館的講者，前無家者根叔是設計流動木頭車的老師。「老人有他們的生活經驗和解決問題的文化，而藝術家和設計師的角色就是和他們協作，找出他們看不到的自身力量。」Yanki說。

年輕的人們學「老」後，也可以應用到他們的本科及日後職業。當日學生團隊不乏法律和商業科學生，誰說他們不可以用專業知識切入老齡議題？

為老齡設計的一切，其實是為我們的未來設計。不只別人是老嘢，我們每個人都會變老嘢。 Yanki

「我們要未老學老，已老教老。已老的人告訴我們老的好處，令後生仔對未來有所期望，證明老人有能力反轉世界。」她說，更重要的是，別把老拒諸門外，有一天我們都會老，不如提早準備，好好老去。「為老齡設計的一切，其實是為我們的未來設計。不只別人是『老嘢』，我們每個人都會變『老嘢』。」

「Drill！齊鍊老 ！」資訊

日期：即日起至3月3日

時間：下午1時至晚上7時（星期一休息）

地點：合舍（深水埗大南街186號地下）

（3月3日設有《眼睛相旅行》電影放映會及分享會，時間為下午2至6點，須報名參加）

查詢：3468 2138