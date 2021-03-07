石壁水塘處大嶼山命脈　60年代建大壩貫通東西　最乾淨食水輸港島

撰文： 萬里機構 最後更新日期： 2021-03-07 15:16

石壁水塘，在大嶼山西南面；面對南中國海。右鄰大嶼海峽，背靠鳳凰崇山；西擁狗牙峻嶺，氣象萬千。此即石壁鳳凰之大觀也。

騰飛天馬 自天東北而降

香港島如跳蚤，大嶼山則如飛奔天馬，頭向西南，尾自東北，以二十一點五里長巨大身形，從天而降迫使馬灣旁水道，成為水流急迫的汲水門。分流角的嶼南界碑是馬咀，分流砲台、石圓環是繫於馬鼻的鈴鐺，鹿頸山是屈蹄收縮準備躍出的前腳；芝麻灣粗壯後腿屈曲蓄勢待發，完成躍奔狀態；大澳的羌山、虎山，至東涌灣口，是洶湧飛沓的鬃毛，大輋峒至花瓶頂是飛揚的馬尾，銀礦灣是馬屁股，周公島、喜靈洲、長洲、石鼓洲是牠放下來的廢物。石壁水塘在頷項之間，這正是咽喉位置。正是命脈所在，而石壁水塘，正是日常生活飲食所繫的命脈。

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造成大欖涌 找到石壁村

當五六十年代，手工工業正值騰飛。每家人都清晨起床，吃點早餐便準備上班去，街上人來人往，巴士擠得抖不過氣，生活特別忙碌，人口也急升，用水決不短缺，當局造完九龍及大欖涌水塘，便急急在大嶼山找到鳳凰山下，選址石壁村山窩整塊谷地，造一個石壁水塘。因背靠都是高山，只要將面海的谷口造一條堤壩，便可以蓄水成塘了。於是一邊在羌山南坡、大浪村東，與水口半島西面，將山谷口築條大壩攔着，並遷去原住於谷內的石壁大村、墳背村、崗背村、坑仔村遷離，墳背村遷到現大浪村新址。

水塘建大壩 壩路貫東西

這水塘的建設，亦使整個大嶼有最大得着，就是利用堤壩作為貫通整個嶼南及羌山、昂坪的交通，從此大澳與東部梅窩、北部東涌得到聯繫，更把大嶼山和城市可以接通，自然這又有待青馬大橋接通之後。這是舉一得三的效果。

石壁供水 過海香島

石壁大壩並無溢洪通道，因壩下是懲教所，大量房屋在壩底，故不能效法大潭在壩頂作任何溢流工程，而改在水口方側造溢洪道，滿溢的水流進孔道後，不是入大海，而是通過管道經周公島再輸到香港摩星嶺沙灣去。照觀察，大嶼石壁的泉水是最少受城市污染的最乾淨的食水。

南宋稱大溪 荒誕叫屯門

大嶼山在南宋時與香港一起，都叫大奚山，其後亦叫大崳山、大漁山、大魚山、大庾山，竟有稱「屯門島」，大豪山、大濠島，最後仍稱島的，則是現在的「爛頭島」。

最早猺人住 亦說有人魚

石壁很早時已有人居住，史載是猺人，即被勞役的人，又有相傳是有魚尾人身。石壁壩下古石刻是石器時代的例證。為旅遊添興趣，壩下何不塑巨型人魚雕像，遊人可增加打卡點。

墳背改宏貝 今叫大浪村

從宏貝路往大浪灣有十餘戶從石壁搬來人家，村內直街一條，家家向海，街道整潔，首戶有汽水士多供應的小店人家，曾與戶主聊天，說搬來此處貪其清靜方便，原來他們家有汽車代步！灘側有二帝廟，型按壩下原廟興建，海灘清爽。小學一家已塌頂。

巴士上到昂坪 拜佛觀日均可

宏貝路口有巴士，終點昂坪，前往昂坪大佛十分方便，心經簡林必遊之地，雄偉大殿後連萬佛殿，更宏偉，所供奉的佛名非普通輩所易記。

登鳳凰觀日出是旅行界每年盛事，庸社每年十一月初必預訂寺方數百床位渡宿，方便凌晨三時起床吃過粥麵，廣場集合，鳴哨起步，人人手電齊明，造成火龍，從天梯腳一直延到登山口，非常壯觀，北風怒號之夜，必定看到冉冉日出。

石壁水塘背靠的鳳凰山，實有兩峰，鳳峰和凰峰，高七百三十三米，鳳峰略高凰峰少許，由於兩峰相距甚近，從山下望之，尤其在某些側位，只見兩峰相疊合而為，只得單峰頂端被砍，於是村人呼此為爛頭山，洋人聽此名而音得爛頭島，此為英文及之由來。

故提議增加旅遊神秘感，請藝術家造人身魚尾人魚造像，增加遊趣，不致單調乏味。

書名：漫步遊水塘 作者：黃梓莘 作者仰古人行山為樂，尊祟遠足泰斗李君毅，多年來將記行文字投稿至報章，積多卷並印為書冊，目的是推動本地行山活動，喜見如今已成風氣。眼見水塘內蘊極具可觀之處，不宜遺珠，遂有聯合王新民兄出書之舉。

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