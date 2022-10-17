迪士尼音樂表演首次融手語及形體元素便利聽障人士　幕後練習6周

香港迪士尼樂園今年首次在音樂表演「惡人舞動迪士尼」(Let's Get Wicked)當中推行「藝術通達」先導計劃，融入手語及形體元素，將劇目故事、表演和手語訊息結合，讓聽障人士可與健全人士一同享受表演樂趣。



表演由9月16日至本月31日。樂園娛樂事務及服務執行總監祈力德(Alex Clifton)表示，演藝人員向香港展能藝術會專業導師學習手部、肢體和表情動作，並反覆練習與訓練，全程用六七個星期。11月推出的音樂劇將加入視形傳譯，即手語即時翻譯，令聾啞人士可更清楚故事內涵。



演員用誇張肢體及表情演繹 助聽障人士欣賞藝術

儘管迪士尼樂園的部份表演節目提供手語傳譯服務，但聽障人士需至少提前7天預約，且普通手語傳譯較平白，難以充分表達音樂藝術元素，聽障觀眾難以沉浸地享受表演的美妙。

本次的新音樂表演「惡人舞動迪士尼」以迪士尼惡人角色為主題，演員在表演時運用誇張的表情及肢體動作，並融入手語元素，將故事用創新形式更直觀地演繹出來，使聽障人士亦可如健全人士般，平等地感受和體驗表演。祈力德強調，迪士尼有責任創造一個十分友好共融的環境給每一位顧客。

不僅如此，在之後的音樂表演中，都會加入視形傳譯部份，即手語老師在舞台旁即時傳譯故事，令聽不到音樂的聽障人士不僅可以看到故事，更可以明白故事內涵。

幕後練習歷時至少六周 未來將常態化

祈力德表示，整個表演涉及的訓練及彩排過程大概歷時六七個星期，演員受香港展能藝術會安排的專業導師指導，深入認識殘障人士需要，並學習基本的手部、肢體和表情動作；其後再在表演的對白中發揮創意，加入手語及形體元素，反覆練習。

祈力德來港工作僅一年，直言香港的確是很多元化的國際都市，而在香港迪士尼管理如此多元文化背景的團隊具挑戰性，管理者需認真傾聽演員、嘉賓等的想法，團隊內部也需彼此傾聽和溝通便於順利合作、共同成長。

祈力德指，希望將此種表演形式常態化，未來會持續完善與打磨。