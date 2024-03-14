今日必看8分鐘｜屯元天截車斬人警方查牌｜打鼓嶺木行墮150條木方

屯元天三宗截車斬人｜為挫黑幫氣焰 大批警員酒吧麻雀館高調查牌

周三（13日）凌晨，屯門、元朗及天水圍接連發生三宗截車斬人案，釀成3人受傷，據悉事件源於黑幫「新義安」及「勝和」在酒吧的爭女糾紛。事件引起全港嘩然，警方高度重視案件，並於同日晚上拘捕多人，拘捕行動仍在繼續，不排除更多人落網。同一時間，警方新界北總區於晚上在元朗及屯門一帶高調「掃場」，多個部門警務人員聯合展開「犁庭掃穴」反黑行動，打擊黑幫氣焰。

13日晚上11時左右，逾半百警員包括有組織罪案及三合會調查科（O記）、反三合會行動組（反黑)、及機動部隊（PTU）及衝鋒隊（EU）人員，帶同警犬等，先後到達元朗炮仗坊，向兩間麻雀館查牌，及後再到附近一間酒吧查牌；而另一批為數幾十名警員，亦高調到達屯門井財街一間酒吧查牌。

屯元天三宗截車斬人案｜消息：警再拘捕4人 被捕人數增至21人

屯門、元朗及天水圍「大西北」地區，昨日（13日）凌晨接連發生3宗截車斬人案，釀成3人受傷。警方大舉出動，繼較早前拘捕17人後，消息稱再有4人被捕，令被捕人數增至21人。

啟德體育園地盤內男工嘔白泡暈倒 送院搶救不治

今日（14日）早上約9時，承啟道啟德體育園近南閘一個地盤內，一名40多歲男工人突然嘔白泡，繼而暈倒，同事發現連忙報警求助。救護員到場將他送往廣華醫院搶救，惜終告不治；警方經調查後，證實事件無可疑，交由牛頭角警區雜項調查隊跟進。據了解，男工當時剛回到地盤準備開工，案件列作「有人暈倒」處理。

事主是44歲姓廖本地男子，為啟德體育園地盤工人。據了解，事主今早上班換好衣服後，坐在地盤南區1樓停車場附近休息，休息期間突然倒地，身體抽搐、口吐白沫，地盤安全主任經過見狀立刻報案。據知，事主有食煙飲酒習慣，但沒有特別病歷。

打鼓嶺木行150條木方約4米高墮下 重創貨車司機頭部 當場身亡

今日（14日）中午12時許，打鼓嶺文錦渡路一間木行發生奪命工業意外。警方接報一名貨車男司機搬運木材時，被木材擊中頭部，重傷昏迷，證實當場不治。據了解，該批木材共150條，當時事主正在卸載木材，惟木材由3至4米高墮下，擊中事主的頭部。現場所見，該些木方綁成一捆捆成長方體，由60條至150條不等，部份已經放上一部貨車。

據了解，男死者姓梁（43歲），為重型貨車司機。警方表示，事發時接獲上址職員報案，指事主在上址搬運木材期間，一紮共4米長、105厘米闊、70.4厘米高、重約1.7噸的木方從貨車拖架上塌下，梁男被擊中，頭部受傷，消防員趕抵證實他已死亡。案件列作「工業意外」處理，稍後會驗屍確定死因。 勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

消委會測試15款眼霜 NIVEA性價比最高僅售179元 贏千元雪花秀

眼周皺紋隨時會暴露年齡秘密，眼霜成為不少女士的護膚品之一。消委會今日（14日）發布就市面15款眼霜測試結果，性價比最高的為NIVEA護眼唇霜，總評分最高獲4.5星，售價僅179元，勝過價格最貴、售1,060元而評分最低的雪花秀眼霜。

另外，有五款被驗出香料致敏物，包括The history of Whoo、L'Oréal Paris、SHISEIDO、fresh、及雪花秀樣本，總量由0.0018%至0.2403%不等。

消委會揭6款安撫奶嘴夾不達標 嬰兒使用隨時窒息或纏頸

消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，就市面15款安撫奶嘴夾進行安全測試，包括8款一般安撫奶嘴夾及6款同時被分類為玩具的安撫奶嘴夾。結果發現，6款安撫奶嘴夾存窒息或纏頸風險，當中包括mushie、黃色小鴨PiyoPiyo 、酷咕鴨KuKu Duckbill@Jini Baby、Snapkis 及 Hoppetta；小獅王辛巴Simba小辛巴防塵奶嘴鏈-經典，則因未通過衣物夾耐用和拉力測試，有引致窒息風險。

天文台預告回南天再臨 周日起一連三日濕度100 下周二急跌9度

天文台預測一股偏東氣流會在未來一兩日繼續影響廣東沿岸。受潮濕的海洋氣流影響，周末至下星期一沿岸地區有霧，日間溫暖，預料周日（17日）轉吹南風迎來「回南天」，一連三天相對濕度最高達100%。天文台預料，一股東北季候風最早在下星期一（18日）稍後抵達華南沿岸，預料下周二（19日）跌至17度，一夜急跌9度。

河北爆炸｜央視記者直播遭黑衣男打斷-有記者遭多名警察推撞

13日（周三）早上，河北三河市燕郊一棟5層高的建築物疑似燃氣洩露引發爆炸，引發全國關注。央視女記者楊海靈在現場與北京總台進行連綫直播時，有身穿黑色制服人員走到鏡頭前阻止拍攝，其後直播中斷，連總台直播間的兩名主播也表情錯愕。此外，另一名央媒女記者許夢哲發布了自己在燕郊爆炸現場採訪時被十幾名警察推搡阻攔的影片。

中國記協同日發聲批評稱，不能為了控制輿情，簡單粗暴阻撓媒體記者正常履職。官媒《環球時報》前總編胡錫進也撰文批評有關舉動是「不當執法」。

港澳米芝蓮指南2024｜95間摘1至3星 5新上榜4升呢

全球知名美食指南「米芝蓮」今日（14日）公布第16屆《香港澳門米芝蓮指南2024》上榜食肆名單，今年共有214間香港餐廳及48間澳門餐廳上榜，包括星級餐廳、入選餐廳及必比登推介。星級餐廳方面，今年有95間餐廳獲評一星至最高的三星餐廳，當中有5間為新入選，4間獲升級，包括開宗明義以大豆為主角，位於上環摩羅上街的豆品餐廳「Mora 摩」；香港共有七間餐廳繼續獲選為米芝蓮三星，包括8 ½ Otto e Mezzo – Bombana、Caprice、富臨飯店、L'Atelier de Joël Robuchon、志魂、旅及唐閣。

維港teamLab｜數百夜光蛋3.25起耀中環海濱 下周一起可預約入場

第二屆「藝術@維港2024」將在本月25日至6月2日舉行，其中一項大型裝置藝術是「teamLab：光漣」展覽，屆時在添馬公園和中西區海濱長廊之間的路段以及海面，會有數百個3至5米夜光彩蛋（ovoid）的藝術裝置，同時會有投影樹群，兩者互相配合，與市民互動而變色並發出不同聲效。