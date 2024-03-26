西灣河開槍案　「熊仔餅」放棄上訴　另一被告案押後訊

西灣河街頭於2019年11月早上發生警員開槍事件，有「熊仔餅」之稱的學生周柏均在馬路與警員糾纏時，腹部中槍，傷及肝及腎臟，他右邊肝臟的兩塊肝葉及右邊腎臟須經手術切除。周和另一名被捕男生被裁定企圖搶槍及阻差辦公等罪成，同被判囚6年。他們就定罪和判刑提出上訴，案件今（26日）在上訴庭處理上訴許可申請，周放棄上訴。至於另一名男生的上訴，則排期再處理。



兩名上訴人：周柏均（23歲，IVE學生）及胡子鍵（22歲，大專生），同被裁定阻差辦公和企圖搶劫罪成，控罪指兩人於2019年11月11日，在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被裁定企圖在合法羈押下逃走罪成。

胡最快可於2026年8月獲釋

周柏均今在庭上確認，放棄就其定罪和判刑上訴，而胡子鍵則確認放棄就阻差辦公罪的上訴，但就企圖搶劫罪的上訴繼續，今處理申請的法官彭偉昌認為，應交予上訴庭三名法官處理，認為案件需再排期，彭官又問胡最早可於何時獲釋，其代表大律師指胡最快可於2026年8月服畢刑期。

案件編號：CACC229/2022

事發經過。(詳看下圖)