今日必看8分鐘｜復活節北上人潮　迫爆口岸｜私家車尖山隧道逆線

復活節北上｜上水站外現200米人龍 港人：香港消費得罪講句太貴

復活節一連四日連假今日（29日）展開，不少市民選擇北上，今早上水站外人頭湧湧，人龍一度長達200米。不少港人趁著連假回鄉探親、拜山或消費。有市民被問到如何看待港人北上熱潮時回應指，「香港消費，得罪講句，太貴。」

復活節｜西九高鐵站逼爆 母女遊福田兩日一夜：小朋友玩厭香港

一連四日復活節假期今日開始，不少港人北上旅遊，西九龍高鐵站早上人頭湧湧，進入禁區過關已大排長龍，龍尾至禁區外範圍，至少要輪候約30分鐘才可入內過關。有家長帶同女兒到深圳福田遊玩，因小朋友已「玩厭」香港，預計逗留兩日一夜，料花約千元。

復活節北上｜東鐵羅湖站迫爆 直擊市民折返 港人：太多人啦走！

復活節四日連假今日（29日）展開，不少香港市民選擇北上，今早的上水站外已現200米人龍。羅湖站中午實施人流管制，乘客落車後需要排隊等候出閘，不過記者在現場等候了一小時仍未能成功出閘，現場所見有部分市民因忍受不了炎熱天氣，以及太擠迫，選擇中途折返回家，「太多人啦走」！

復活節｜大批港人現身機場 市民簽證寫錯名 $4000機票或凍過水

復活節一班親朋戚友坐飛機出外旅遊固然開心，但出發前遇簽證問題就可能要期望落空。今日（29日）是復活節假期首日，機場有大批拿着行李箱滿懷期待出發旅遊的市民。港人李女士與親戚一行8人準備飛越南峴港，惟登機時發現其簽證文件寫錯名，將「Li」誤寫成「Lee」，她透露正透過航空公司向越南當局查詢。李女士稱今次是疫情後首次與親戚出遊，若不獲批准入境，4,000多元機票或「凍過水」，「冇辦法啦，交畀主（安排）。」

私家車疑避路障尖山隧道內逆線逃走 醒目司機及時切線防迎頭對撞

尖山隧道發生逆線行車事件。有讀者向《香港01》提供行車記錄儀片段，顯示一輛白色私家車，突然在一條行車隧道內的右線逆線行駛，片主則及時切雙白線至中線，避過迎頭相撞。片段中可以見到，片主沿路行駛，其隧道頂的燈號為順方向，時速限制為80公里，即並非單管雙程行車。

東涌火警｜使用淘寶火槍時起火 女戶主二級燒傷 4愛貓全喪命

東涌裕泰苑裕瑛閣今日（29日）清晨發生火警。涉事單位女戶主使用火槍期間起火，據悉，該支火槍購自淘寶。單位火勢迅速蔓延，女戶主走避不及，導致她身體多處燒傷，程度達二級燒傷，送院搶救；她家中飼養的4隻貓，一隻當場死亡，另外3隻由消防員救出，經急救後送到愛護動物協會，可惜終告不治。

尖沙咀的士撞樹撼燈柱惹「頂包」疑雲 司機涉危險駕駛被捕

尖沙咀發生「頂包」疑雲交通意外，今日（29日）凌晨1時半，一輛載客的士沿柯士甸道往紅磡方向行駛，近軍營時突然失控剷上左邊行人路，撞斷一棵樹後再撼燈柱。的士車頭嚴重損毀，救援人員接報到場時，發現有兩名男子。其中一名60歲蘇姓男子頭部受傷清醒，獲送院治理；另一名65歲葉姓男子則無受傷，他接受酒精測試，結果達70度超標。

沙田九巴座位疑現縫紉針 女乘客被拮中背部

今（28日）午約4時34分，警方接獲一名巴士車長報案，指一輛83K線九巴駛經沙田工業中心附近時，一名54歲姓鄭女乘客報稱一支針插在座椅及其背部衣物上，其背部遭拮中，幸無表面傷痕，毋須送院。警方經初步調查，相信為一支長約5厘米的縫紉針，列「有人意外受傷」處理，現正在調查事件。九巴回覆查詢時稱，今午4時許，一輛83K號線九巴駛至沙田工業中心時，接獲一名女乘客報稱被縫紉針刺到，車長即時作出協助並報警；九巴已派職員慰問。

迪士尼4月「地球月」推動環保 Frozen園區添太陽板城堡建儲水缸

為了下一代可締造可持續的美好環境，香港迪士尼樂園度假區由工程設計初期已有環保的考慮，日常運作亦在實踐，每年4月更定是迪士尼的「地球月」，在園區舉行慶活動，向賓客和演藝人員宣揚環保訊息。今年的「地球月」，迪士尼推出五大環保項目，當中在上年底新開的魔雪奇緣世界（World of Frozen）園區內，除了早已採用環保設計外，其兩個主要遊樂設施更安裝太陽能板。至於園區最標誌性的「奇妙夢想城堡」，會在城堡下建造儲水缸，讓護城河的水經過過濾系統後可再次使用。