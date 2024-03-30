台北2人吃粿條中毒亡　急症科醫生解釋浸木耳不當可產生致命毒素

【食物中毒／米酵菌酸／霍爾德氏菌／死亡率】近日台北市出現吃粿條後中毒死亡事件，據台灣衞生福利部公布的數字，有8人身上驗出米酵菌酸（Bongkrekic Acid，BKA），當中有2人不治。香港急症科醫學院前院長蕭粵中表示，米酵菌酸中毒罕見，因食物被椰毒伯克霍爾德氏菌（Burkholderia gladioli，簡稱霍爾德氏菌）污染才會產生米酵菌酸；惟一旦中毒，情況會十分嚴重，死亡率最高達六成。



香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦在通話中表示，一旦中毒，沒有解藥可醫治，只有支持性治療減輕病人局部器官的衰竭。



他們均呼籲市民多加注意易發米酵菌酸的澱粉質食物，如椰子、粟米儲存的溫度、和酸鹼度，避免把食物放在室溫攝氏25度和酸鹼值中性的環境中；而木耳這類泥土植物亦容易讓霍爾德氏菌產生有毒物質，故不應在室溫浸泡超過半小時，如能放在雪櫃及加幾滴食用醋、檸檬汁浸泡更好，浸泡完亦應盡快煮用。



製毒細菌存於泥土 天時地利人和可產生致命毒素

台灣衞福部表示，近日有8宗食物中毒患者，包括2名死者的樣本檢驗出極微量的米酵菌酸，懷疑因進食台北市寶林茶室的澱粉類食品粿條後中毒。

香港急症科醫學院前院長蕭粵中指出，引致米酵菌酸毒素的霍爾德氏菌「本身喺泥土先有」，而在室溫攝氏26度、酸鹼度中性的環境下，才有機會產生米酵菌酸毒素，所以要「天時地利人和先製造到毒素」，他表示，因米酵菌酸導致食物中毒的情況罕見，出現機會較微；不過，一旦中毒則後果嚴重，有不少死亡個案。

台北市出現食物中毒事件，在中毒者樣本驗出極微量的米酵菌酸，懷疑因進食台北市寶林茶室的澱粉類食品粿條後中毒。（Nature's Poisons）

中毒後細胞窒息無藥可治 死亡風險高達6成

蕭粵中續指，米酵菌酸在中毒後1至10小時內出現症狀，包括腸胃道作悶、痾嘔、頭暈、甚至昏迷等。因米酵菌酸毒素會阻礙線粒體的運作，「線粒體就好似細胞工廠咁，將食物能量轉化做ATP（三磷酸腺苷）」，而米酵菌酸的毒素則會妨礙細胞的能量釋放，讓細胞窒息，無法製造和釋放出能量供給身體，最終導致細胞壞死，如果在器官內有大量細胞壞死，會引致器官失調，如腎、肝衰竭等，至於腦和心臟因細胞壞死就不能復原，情況會更嚴重。

蕭表示，米酵菌酸毒的死亡風險大，在以往個案死亡率高達4至6成，「愈食得多米酵菌酸污染咗嘅食物就愈高死亡率。」

醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指出，米酵菌酸毒中毒後，無解藥可治療，只有為病人進行支持性治療，如給予藥物給中毒後腎衰竭病人，盡量維持其器官運作。

無論是乾雲耳或者木耳，都以乾燥為佳。（視覺中國）

浸泡菌類食物可放雪櫃 滴醋和檸檬可防產生毒素

崔俊明表示，米酵菌酸主要在以下環境產生：攝氏26度至30度的室溫、酸鹼度為中性、澱粉質食物，如粟米、椰子，以及菌類食物如如木耳、雪耳，他呼籲市民小心食物、飯菜的儲存，不要長時間放下室溫下。

至於在浸泡木耳、雪耳時，他建盡量放在雪櫃較凍的環境浸泡，更可滴幾滴醋、檸檬汁讓水酸鹼值變酸，減少霍爾德氏菌發酵；如果在室溫浸泡的話，則不要浸超過半小時，亦要留意周邊環境的衛生，以及徹底洗淨木耳後才浸泡。