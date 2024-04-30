最低工資｜2025年最低工資調整會用方程式　2026年正式啟動新機制

自2011年實施的最低工資，以往檢討周期均為兩年一檢，隨著最低工資委員會提交研究報告，勞工及福利局局長孫玉菡今日（30日）表示，行政會議已全盤接納最低工資委員會建議，2025年的最低工資水平檢討已會採用方程式，而2026年5月1日則會正式啟動新機制，即一年一檢、同時採用方程式。



孫玉菡指，方程式已平衡各方，未來最低工資調整會按方程式計算，有數據、有結果便會採納為意見，不會再附加任何條件。



最低工資將落實一年一檢，並引入「可加不減」方程式計算調整水平作參考。（蘇煒然攝）

勞福局局長孫玉菡指，行政會議已全盤接納最低工資委員會建議，最低工資將一年一檢，並設方程式。他續指，2026年正式實施新機制，又指方程式已平衡各方，未來最低工資調整會按方程式計算，有數據、有結果便會採納為意見，不會再附加任何條件。不過，他指最低工資委員會未來仍有其存在意義，包括檢討機制這類實務工作，「方程式都唔係千秋萬世。」

最低工資委員會主席王沛詩補充，2024年10月會向政府提交最低工資水平調整建議，已會採用方程式計算結果；而2026年全面啟動新機利，即一年一檢、並採用方程式，屆時會以2025調整後的最低工資水平為基礎。

孫玉菡都主動提到，留意有報道指最新最低工資水平會是41.8元，他說這個數字來自假設，是假設2011年以舊數據以方程式計算，計至2023年，便會是41.8元。

他亦回應新機制會否增添中小企經濟不景時的壓力、以及是否要取消最低工資時指，最低工資重點在保障基層勞工，於2011年實施之時，社會也已有相關共識，他也強調新機制可保障勞工、保護議價能力較弱的一群，同時保持香港競爭力。

最低工資將落實一年一檢，並引入「可加不減」方程式計算調整水平作參考。（蘇煒然攝）

王沛詩指，一年一檢是接納大眾意見，今次的方程式也令一年一檢可實行，政府也會按委員會建議，實施5至10年作下一輪檢討。她指方程式設立包括通脹、及「經濟增長」因素兩個指標的方程式：

每年法定最低工資的調整幅度（%）=整體甲類消費物價通脹（下限為零）＋「經濟長增長」因素*

*「經濟增長」因素為「（最近一年的實質本地生產總值的增長率- 最近十年的實質本地生產總值趨勢增長率）x20%」。這因素的上限為一個百分點，下限為零。

她指，兩個指標因設有下限為零，所以通縮情況、或經濟下行，最低工資水平也不會下調，亦即「只加不減」，相信能保障勞工、也保香港競爭力，符合香港整體利益。

政府經濟顧問梁永勝指，現時無法預計未來數年的GDP，但方程式本身設計已令僱主可承受，相信隨方程式計算調整最低工資，新增的成本屬可控範圍。他都指出，現時約1.7萬人領取最低工資，認為其影響細。

最低工資自2011年實施，當時時薪為28元，其後每兩年一檢，2022年的檢討結果已於2023年1月10日正式公布，最低工資水平將於2023年5月1日由每小時37.5元調升至40元。

政府去年的施政報告提到，邀請最低工資委員會就改善法定最低工資水平的檢討機制作出研究，委員會及後在同年10月底指已完成研究，並向政府提交報告。

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