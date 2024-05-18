今日必看8分鐘｜警荔枝角截可疑車一度擎槍｜輕鐵列車出軌

警荔枝角截疑掛假牌可疑車 擎槍制服5男 有人趴地上手銬

今日（18日）下午3時34分，警方接獲報案，指在深水埗欽州街37A號對開，發現一輛可疑的私家車，車上載有5人，私家車疑套有假牌。警方到場兜截，並於荔枝角長荔街近長義街截停一輛私家車，據知警員曾擎槍警告，並曾用警棍擊打私家車車窗。網上有影片可見，一輛私家車停在右線，前後有兩輛警車包抄，有兩名男子趴在行人路地上，雙手懷疑被警員鎖上手銬，另有3名男子坐在路邊，雙手同樣疑被鎖上手銬，地上亦放有警方的圓盾。警方在現場調查事件，並封鎖長荔街一段路，5名男子其後被戴上頭套。

清水灣道豐盛街小巴遭私家車攔腰撞 再被另一小巴迎頭撼

今日（18日）早上9時37分，牛池灣清水灣道與豐盛街十字路口有3車相撞意外，包括1輛私家車及2輛小巴。從網民上載車cam影片可見，綠VAN沿豐盛街往牛池灣公園行駛，至清水灣道交界時，遭一輛黑色私家車攔腰直撼左邊車身，同一時間亦被迎頭駛至的另一綠VAN撞到。私家車撞小巴後倒車數米始停下，可見它車頭嚴重損毀，泵把甩脫，碎片散落一地。

大埔超級城外的士越線險撞客貨車 撼燈柱後反轉司機曾被困

今日（18日）早上約8時，一輛的士駛經安邦路大埔超級城「一田百貨」對開時失事，猛撞燈柱後反轉，四輪朝天，雜物散落地上，司機被困。救援人員到場時司機清醒，已自行離開車廂，隨即替他檢查，事後拒絕送院。76歲姓蘇司機事後稱，誤將油門當煞掣所致，警方正展開調查。

西營盤的士司機車上昏迷送院亡 做同行的胞兄7年前同樣駕車猝逝

今日（18日）中午12時許，警方接獲途人報案，指西營盤皇后大道西390號對開停有一部的士，車上男司機昏迷不醒。救援人員趕到將司機送往瑪麗醫院搶救，但告不治，警方正在場調查。據了解，死者姓叢（58歲），有身體病患紀錄；其胞兄亦是的士司機，惟7年前駕的士時懷疑病發撞車，送院後不治。

輕鐵鍾屋村站列車出軌 受阻近4小時 港鐵：涉路軌上外來物

今日（18日）早上9時03分，一輛往屯門方向行駛的輕鐵，至鍾屋村站時意外脫軌。車上沒有乘客，事件中無人受傷，但4條行車線要改道行駛。港鐵指，初步懷疑涉及路軌上外來物，會調查事故原因。至中午12時42分，港鐵稱：鍾屋村站附近的輕鐵事故已經處理好，輕鐵服務逐步回復正常。

直擊尖沙咀的士拒載黑點 發現記者後即變臉︰Taxi?Five People?

的士業界與網約車平台Uber的鬥爭，於最近踏入前所未見的高度，的士業界一直為人垢病的服務態度，亦再次受市民熱議。有立法會議員團隊昨日（17日）在尖沙咀廣東道的拒載黑點，發現於短短半小時內，約有10組乘客被拒載。

的士車隊料年中可獲發牌 林世雄籲的士業爭氣：再咁落去愈做愈差

的士剛獲批7月14日加價，數日內又發生業界自行放蛇捉白牌車事件，成為社會焦點。運輸及物流局局長林世雄指明白市民搭的士有不愉快經驗，相信只涉小撮害群之馬，但表明「的士業真係要爭氣啲」。

入境處招聘體驗日逾2,500人報名按年增六成 今年招100名入境主任

入境處今日（18日）舉行招聘體驗日，有逾2,500人報名，較去年上升逾六成。入境事務學院副院長吳智康表示，現時正招聘約100名入境事務處主任及280名助理員。有參加者稱入境處工作具挑戰性，雖然與自己大學修讀學科並不相關，但表示：「人生旨在體驗。」

日夜繽紛｜銅鑼灣流行共響節開幕 檔主解釋$48菠蘿包為何合理

「18區日夜都繽紛」活動陸續在全港各區舉行，銅鑼灣昨日（17日）舉行「流行共響節」，一連兩個周末在利園區啓超道、恩平道和白沙道舉行。「流行共響節」主題為UrbanCulture、UrbanFlavours和UrbanCityBeats，活動圍繞都市文化、音樂及美食。有以本地茶餐廳文化為主題的攤檔賣48元一個菠蘿包、30元一個蛋撻，店主稱因用料上乘，產品定價合理。

公屋｜先後獲派彩虹邨和順安邨 一家3口嘆有缺點 網民憂3派都差

「得公屋，得天下」成為港人金句，但都要有合適單位。有一家3口輪候公屋長達8年，首派彩虹邨紅萼樓，雖然交通方便，但認為單位細小兼殘舊，所以果斷放棄，大約2個月後，2派獲得順安邨安頌樓，卻指出交通不方便，慨嘆「感覺又是骨頭」，其他網民紛紛留言指「博第3次」、「彩虹邨中頭獎你都唔要…勸你唔好再揀」、「好有勇氣，如果第3次又骨頭，點玩？」。