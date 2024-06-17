今日必看8分鐘｜18歲女跑過馬路遭Tesla撞｜兩男MMA女友反成焦點

貨機降落機場北跑道爆胎 機場連爆兩事故

機管局表示，今早約7時半，一架貨機緊急折返，降落機場北跑道時爆胎，停留在北跑道上，估計未來數小時不能運作。現時機場以單跑道運作，估計早上航班將會受影響，提醒旅客留意最新航班資料顯示。

天水圍車禍．片段曝光｜18歲女跑過馬路遭Tesla撞飛 拋物線墮地

天水圍今午（17日）發生嚴重車禍，一名18歲少女在港鐵天水圍站對開天福路燈位，遭一輛Tesla猛撞，頭部重創，昏迷送院。意外一刻的片段曝光，可見事主當時沿黃色行人輔助線跑過馬路，適時涉事私家車駛至，收掣不及將其撞倒。事主登時被撞飛，凌空拋起，呈「拋物線」墮地。片段未能看到交通燈號，但涉事私家車駛至前約5秒，有另一輛白色私家車駛過；而意外後十多秒，則有巴士在燈位停下，途人過路。

龍舟賽｜大馬律師團化身街霸春麗 腳毛版更吸引 原來為圓五年夢

香港高鐵往北京動臥列車實行「夕發朝至」，昨晚（15日）首航，經過12.5小時車程，列車今早（16日）6時53分到達北京西站。有乘客大讚車廂舒適「好好瞓」；有乘客指長者行動不便不宜乘飛機，而動臥十分適合長者出行，遺憾未能在父親在生之年帶他再赴京圓夢。

消委會｜平價空氣清新機$1899性價比高 更勝$7880 Dyson產品

本港人多車多，空氣污染問題一直深受大眾關注，加上早年新冠肺炎爆發，以至近月的流感肆虐，市場上出現多款聲稱可殺菌除病毒的空氣清新機。消委會今日（17日）發布最新一期測試，發現小米Xiaomi空氣清新機的表現最為優異，售價1,899元，其空氣潔淨速度、除甲醛的速度等，總評分4.5個星（滿分5個星），性價比均勝於其他數千元的空氣清新機，甚至比Dyson賣7,880元的空氣清新機，還要多出半個星。

消委會｜在港候磨牙無期被遊說至深圳診所 效果差促退款一度遭拒

消費者委員會今日（17日）發布最新一期《選擇》月刊，指接獲不少牙科服務投訴個案，當中有個案光顧一間本地牙科中心進行箍牙療程，但被通知診所沒有空檔為他磨牙，被遊說至深圳的合作診所，但效果未及預期，要求退款亦遭拒絕，最終要消委會介入才同意退款。

旺角MMA｜後生男vs大叔爆粗互兇 女友機智舉動反成焦點：娶得過

遇事爭執，也不應動手。本港網絡流傳1段影片，見到1名後生男子與1名大叔在旺角街頭疑因碰撞問題對峙「互兇」，其間粗口橫飛更欲有動作，各不相讓。後生男子女朋友見狀擋在2人中間，推走並掩嘴叫停男友，又向大叔道歉，希望平息事件。然而2人未有收口，大叔明言「你唔好X走，睇CCTV（閉路電視）」，大叔女友人則報警。影片引來網民熱議，「嘈嚟無意思」、「一個擘大喉嚨嗌，另一個成個布歐咁，嘈咁耐都未打，應該打唔成」；也有大批網民激讚後生仔女朋友舉動，「條女成功令條仔唔使惹官非」、「呢啲女真係娶得過」、「有個咁嘅女朋友要珍惜」。

丈夫在囚 母身兼父職賺錢照顧年幼兩子 望維持家庭不變

父親節是一契機讓不少家庭共聚天倫，但並非每個家庭都可藉此機會慶祝，譬如在囚人士。阿儀（化名）的丈夫現正在囚，這讓照顧6歲和3歲大的兒子、以及賺錢養家的兩個家庭分工都落在她一人身上，她的大仔更是十分依賴爸爸，自父親入獄後雖未有大哭大鬧，但她認為兒子的行為反映了他其實想念爸爸。在參與善導會主辦的藍巴士賽馬會結伴成長「Be My Hero」計劃後，兒子可在監獄的親子中心與父親無阻隔下互動，這讓兒子變得比以前開心，情緒亦更穩定，令她照顧兒子都變得更為輕鬆，減輕了她照顧家庭的負擔。她望可盡力令家庭和丈夫入獄前的運作一樣，減低丈夫入獄對兒子的影響。

袁國勇專訪｜重申按科學為香港做事 做決定時離開真實會很危險

每次香港遇上大型傳染病爆發的風險時，總會見到港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇的身影，為公眾提供公共衞生建議以防止疫情進一步爆發。

泰國男「過世」廿分鐘 送院途中「離奇復活」生龍活虎跑3km返家

泰國近日發生一起離奇的「死後復活」事件引起社會關注。泰國素林府一名59歲男子普魯昂（Prueang Enmak）9日喝下2、3杯啤酒後，在家中淋浴時昏倒，無生命迹象約20分鐘。經CPR搶救後送院，他突然「復活」，光着腳一路狂跑3公里返家。