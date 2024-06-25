今日必看8分鐘｜太子道東貨車撞欄傾側再撼九巴｜綠海龜被棄養

深中通道｜01消息：較大機會6月30日通車 附巴士線／收費懶人包

連接深圳和中山的深中通道落成，具體啟用日期官方尚未公布，外界一直盛傳6月28日通車。《香港01》獲悉，預測通車日期近日有變，據了解內地有關部門初步計劃較大機會於6月30日通車，具體時間未定，預料可能會有通車儀式。原本計劃6月28日出發的深中通道首發體驗旅行團，據悉亦已改為6月30日出發。

龍蝦灣行山意外｜事主獲救惜返魂無術 家人：多謝關心的人

56歲男子曾承基在西貢龍蝦灣遠足期間失蹤，多個政府部門及民間組織搜索13小時，昨日（24日）上午於刀片脊尋回，可惜送院搶救後不治。死者家屬坦言，事主送抵醫院時情況已經危殆，要靠醫療儀器協助；並感謝警方等各部門施以援手。

山姆超市｜送港開通兩周遇海關政策調整 食品飲品今起暫無法訂購

深受港人歡迎、成為北上指定熱點的大型倉儲超市山姆，本月7日開通直郵香港服務後，以「即日訂、次日送達」為最大賣點，吸引大批香港粉絲紛紛在程式上自行訂購，搶去不少香港山姆代購生意，令一班代購叫苦連天，恐面臨末日。

新蒲崗太子道東貨車失事 撞欄傾側再撼九巴 東行交通一度受阻

今日（25日）上午8時14分，新蒲崗太子道東638號Mikiki對開，一輛密斗貨車失事，掃欄杆後傾側，再與駛至九巴相撞。密斗貨車司機腳部受傷，自行落車，坐在路邊等候協助。

啟德世運道地盤機器冒煙 20人疏散 消防開喉救熄

啟德世運道一個地盤，今日（25日）上午10時44分有機器冒煙。消防員到場出動一喉一煙帽隊灌救，20人自行疏散到安全地方。由讀者提供的片段可見，有黑煙冒出升上半空，遠處也可見。火警於上午11時11分救熄，無人受傷

青衣貨船疑失控撞碼頭 據報船身穿窿 消防到場跟進

今日（25日）上午接近11時，一輛貨船懷疑失控撞向青衣青尚路近光輝物流一個碼頭，據報船身右前方位置出現一個窿，幸船隻沒有入水，亦無人受傷。消防到場跟進事件，警方亦正調查事故成因。

元朗白沙村內地女危坐工程公司天台 消防開氣墊 警談判專家協助

今日（25日）上午10時25分，警方接報一名年約30歲的內地女子，在元朗公庵路白沙村爬上約5米高的天台，情緖激動。消防員到場開氣墊，警方亦召談判專家到場協助。

綠海龜「太郎」棄門前 飼主留字稱無力撫養 郭秀雲擔心成晚無瞓

瀕危物種綠海龜「太郎」被人放入發泡膠箱，運送至鰂魚涌一間環境保育中心門前。飼主留下一封信稱無力再撫養，忍痛只能轉送他人。無奈接收「太郎」的中心創辦人郭秀雲表示，檢查確定太郎健康良好，但由於中心不適宜照顧海龜，目前正聯絡漁護署及海洋公園為「太郎」安排安置。

旺角木屋燒烤爆食物中毒 8人食烤蠔和烤羊串後現嘔吐腹瀉及發燒

旺角木屋燒烤爆發食物中毒，衞生防護中心表示，正調查三宗有流行病學關連的食物中毒個案，共涉及八人，其分別在6月19日至21日曾進食烤蠔和烤羊串。八名受影響人士，四人已求醫，全部無需入院，情況穩定。個案可能由諾如病毒及／或沙門氏菌引致。

47人案｜5初選組織者求情 戴耀廷自覺屬其他參加者 認為應囚2年

民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權罪，45名有罪的被告，首批屬初選組織者的被告，包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟，及吳政亨等5人，今（25日）起在西九龍法院（暫代高等法院）進行求情。法庭先就判刑法律原則作爭拗。由於顛覆國家政權罪的刑罰設「三級制」，刑期亦由3年以下徒刑，至最重的無期徒刑不等。

嫦娥六號著陸內蒙 攜「土特產」返回地球

6月25日，嫦娥六號將從38萬公里外的「月宮」攜帶「土特產」返回地球，於內蒙古四子王旗著陸場著陸。據介紹，嫦娥六號任務自發射後歷經53天，11個飛行階段，突破月球逆行軌道設計與控制、月背智能快速採樣、月背起飛上升等關鍵技術，首次獲取月背的月球樣本。

租置計劃小業主裝修始揭供電問題 三方周旋逾月方由房署完成維修

《香港01》接獲讀者張女士投訴，三月經房委會「租置計劃」買入朗屏邨一個單位，豈料交收後裝修，始發現供電不穩，疑與電錶房電線老化受損有關。她於事件前後經歷六位電工師傅檢查，均只得「裝明線」一途的解決建議，但由於工程涉及公用地方，未能即時維修解決。事主須花約一個月時間，周旋於法團管理處、房署之間，最終在本月初才獲署方協助維修。