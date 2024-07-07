今日必看8分鐘｜東莞化工廠起火爆炸｜私家車切線撞的士不顧而去

旺角紅VAN被偷走 司機查CCTV上水尋回失車 兩少年被捕一人在逃

今日（7日）上午7時許，警方接獲一名紅色專線小巴（紅VAN）司機報案指，於旺角準備取車開工時，發現小巴不翼而飛，他翻查定位紀錄及攝影機發現有3名年輕男子將車駛走。警方在上水港鐵站A2出口對開彩園路尋回該小巴，亦發現2名分別19歲及13歲少年，將他們拘捕；另有一名15歲少年在逃。據了解，3人屬朋友關係。車主到達上水協助調查，警方將案件列作「偷車」處理。

油麻地寶馬掃毀燈柱停路中 司機速逃 遺下短褲女乘客

油麻地發生車禍。據了解，今日（7日）清晨5時許，一輛掛有「P牌」寶馬私家車沿麗翔道往加士居道天橋方向行駛，途經窩打老道和渡船街交界果欄對開時，掃毀安全島指示燈，連同禁止進入路牌和燈柱一併撞倒。

充氣奇蹟｜設計師望停辦 市民：應尊重原創

近日，中環海濱夏日盛事《SummerFest@Central 中環夏誌》戶外AI藝術裝置「充氣奇蹟」被網民嘲笑設計似「墓碑」、「白色不吉利」等。設計靈感來源Joann回覆香港媒體查詢指，展品非常醜陋，及比例不太好，望停止展覽。主辦方回應，媒體將攝影效果差劣及未完成的展品照片發給Joann，或會引起誤導，展覽將如期舉行。

車CAM｜博愛迴旋處私家車切線撞的士釀兩傷 肇事司機不顧而去

元朗發生車禍。昨晚（6日）11時許，一輛載客的士駛入博愛迴旋處外線時，一輛私家車嘗試由內線切往外線，繼而直撞的士車尾，的士捱撞橫亘路中，涉事私家車司機隨即駛走。

有片｜東莞中堂鎮工廠起火爆炸 蘑菇火球升至半空 有人不適送院

今日（7日）中午11時許，東莞中堂鎮有工廠起火爆炸，暫無人員傷亡。網傳影片顯示，爆炸一刻，現場有巨大的蘑菇火球騰空升起。有目擊者稱，爆炸時現場傳出巨響。有消息稱，出事的是一間化工廠。

湖南岳陽洞庭湖堤防現決口險情 今開始封堵合龍工作

內地南方多地近期惡劣天氣持續，其中湖南岳陽洞庭湖堤防出現決口險情，當局已緊急撤離5755人。周六（6日），最新消息指出，潰口處內外水位基本持平，封堵合龍工作已開始推進，救援人員正在緊急施工作業中。專家預計工程周期需4天左右。另外，財政部、應急管理部已預撥5.4億元人民幣資金投入湖南與其他省市救災工作。

深中通道免費巴士排長龍 港大叔烈日下等足2個鐘：呃人坐付費車

深中通道於6月30日開通，7月5日福田口岸新增直達中山博覽中心的免費巴士，望能便利兩地來往，不少港人也趁假期北上歎中山美食，不過免費巴士一小時一班，一班只得48個座位，讓不少民眾在烈日下從上午8點30分等到10時40分都還未上車，《香港01》記者採訪排隊的港人鄧生，他說「等左咁耐都冇車」，無法忍受的他和友人只能轉去一旁宣稱15分鐘一班，要價28元人民幣的付費巴士。

正生停辦｜直擊最後一天 校舍女生宿舍傳詩歌聲 一名女工獨留守

擁26年歷史的基督教正生書院今日（7日）後正式結束，校監崔康常日前表示已遣散員工以及校內11名學生，只剩下一名已成年而未離開的女學生。記者今早登島入校，發現校舍已無人煙，但仍有不少生活痕跡。