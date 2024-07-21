書展2024｜馬會設展覽攤位　向參觀小童送書　有得玩忍者障礙運動

一連七日的香港書展於本周二（23日）結束，賽馬會也有參與，慈善信託基金設有大型展覽攤位，鼓勵家長陪同小朋友邊玩邊學習，啟發他們的多元潛能，促進兒童全人發展。現場還會免費派發馬會慈善項目聯乘Mr. Men Little Miss最新推出的兩本故事書。



賽馬會在會展3E廳大堂設有以「Together We Grow, Glow, Go! 成長出發，閃耀發亮」為主題的大型展覽攤位，展示慈善信託基金策劃及捐助推行的部分項目，並設有多個精彩互動遊戲及打卡位，例如結合音樂和體育的「動動樂」、考驗親子默契的「花花傳聲筒」、認識不同族裔文化和習俗的「歡迎到我家」、提升小朋友專注力的「紅綠燈」遊戲、考驗合作精神的「手牽手種花花」等等，小朋友可以發揮創意，放膽探索，展現無限可能。

展區內藏有神秘吉祥物，考驗小朋友的觀察力，只要找到隱身於攤位中的吉祥物，即可獲得一份小禮物；完成所有遊戲並集齊5個印章，更可獲得一次扭蛋機會，換取限量版禮物。

同場舉行的香港運動消閒博覽（會展5C廳），場内設有賽馬會好動城市計劃的「忍者障礙運動」攤位，提供不同程度的運動體能挑戰，包括跳躍、攀爬等。運動體驗的參加者需年滿8歲或以上，12歲以下須由家長陪同進行。未滿18歲人士須得到家長/監護人同意下方可參與 。